انت الان تتابع خبر لم يخبرك بها أحد .. أسرار ومهام خاصية وضع الطيران الأساسية على هاتف سامسونج وآيفون ستدهشك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يظن البعض أن زر تشغيل وضع الطيران لإفادة منه غير قطع الاتصال عن الهاتف ،لكن هذا خاطئ للغاية فهذه فهي مهمة زر الإغلاق أما زر وضع الطيران فله العديد من المهام التي نحتاجها في تعاملنا اليومي فالهاتف أصبح من أهم ضروريات الحياه .

والأن إليكم أهم المميزات التي تحصلون عليها عند تنشيط وضع الطيران في الهاتف :

-لا يستطيع الأطفال استخدام الانترنت حيث تحافظ هذه الخاصية على إيقاف شبكات الانترنت لتفعيل خاصية وضع الطيران وبالتالي لن يصبح الجوال له أي فائدة بالنسبة للأطفال .

-‏ تحافظ أيضا هذه الخاصية على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي من شقاوة الأطفال .

-‏في حالة تفعيل وضع الطيران يتم شحن بطارية الهاتف في وقت قصير جداً .

-‏ سيحمي عمر البطاريه أيضاً لأن كمية الطاقة المستهلكة ستصبح أقل بسبب انقطاع كل الخدمات والشبكات عن الهاتف .

-‏عدم استهلاك الكثير من باقات النت لأنه سيكون مفصول بهذا الوضع .

-‏ تحمي بياناتك من الوصول بسبب عدم تشغيل خاصية البلوتوث.