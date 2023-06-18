انت الان تتابع خبر اوبو رينو 9 اى – OPPO Reno 9A حطم سامسونج وآيفون بهذه الميزة الخارقة .. تعرف عليها ستجعلك تشتريه بدون تردد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أواخر السنة الماضي وتحديدًا في نوفمبر 2022، أعلنت OPPO عن سلسلة Reno 9 والآن الشركة تستعد للكشف عن الهاتف اوبو رينو 9 اى – OPPO Reno 9A وإليكم مواصفات الهاتف الكاملة

مواصفات اوبو رينو 9 اى

سوف يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 695 ثماني النواة، بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهيرتز، كما سيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13 وواجهة ColorOS 13.

سيأتي برام 8 جيجابايت مع رام افتراضية بسعة 8 جيجابايت أيضًا لتصل السعة الإجمالية إلي 16 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية 128 جيجابايت وإمكانية تركيب ذاكرة خارجية 1 تيرابايت.

سيصل الهاتف بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.4 إنش بدقة +FHD ذات جودة عرض 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 90 هيرتز.

الجزء الخلفي من الهاتف سيحتوي على كاميرا ثلاثية العدسة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية في ثقب أعلى يمين الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع دون الكشف عن قدرة الشحن، وسيتم شحن الهاتف بالكامل في 118 دقيقة فقط