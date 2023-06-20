انت الان تتابع خبر احذر.. برنامج خطير يتجسس عليك ويسرق رسائل واتساب وصورك الشخصية .. احذفه الآن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقوم بتنزيل العديد من تطبيقات التي تعمل بنظام الاندرويد على هواتفنا بدون معرفة الخطورة التي قد تتسبب بها بعض التطبيقات والتي يكون التحسس هو هدفها الأساسي، وقد كشف مجموعة من خبراء الأمن السيبراني عن مجموعة من التطبيقات التي تقوم بسرقة الرسائل النصية بالإضافة لرسائل الواتساب.

فإذا كنت تملك في محادثاتم معلومات مهمة عن حساباتك البنكية أو كلمات السر فيجب عليك الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وقد أشارت شركة الأمن السيبراني الشهيرة ESET، أنها اكتشفت إصداراً جديداً محدثً من برنامج التجسس GravityRAT، قادراً على التجسس وسرقة الملفات الاحتياطية الخاصة بتطبيق واتساب الشهير، وذلك فضلاً لقدرته على حذف الملفات، وكذلك الوصول للبيانات والرسائل القصيرة الموجودة على تطبيق الدردشة الشهير.

وأوضحت الشركة أن تلك البرامج الخبيثة تملك وظيفة خاصة بتطبيقات الدردشة، حيث يمكنها سرقة الرسائل النصية من المحادثات، وأن ذلك البرنامج الضار يتم توزيعه عبر المواقع الخبيثة التي تروج للتطبيقات الخاصة بالدردشة والمحادثات المجانية مثل BingeChat و Chatico، حيث استهدفت تلك الهجمات التي تتضمن البرمجة الخبيثة العسكرين في الهند، كما أنها تؤثر بشكل كبير على أنظمة متعددة، مما يعني أنها تؤثر على أجهزة أخرى غير الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد منها أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة بنظام ويندوز و macOS.

كيفية تجنب الاختراق :-

من جانبها أشارت شركة الأمن السيبراني ESET أن الطريقة الوحيدة من أجل تجنب التأثر بتلك الهجمات الضارة، هى تحميل التطبيقات من خلال المتاجر الرسمية الموجودة على الإنترنت، والبعد عن تحميل البرامج من المواقع العادية حرصاً على البيانات السرية.