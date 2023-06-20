انت الأن تتابع خبر هاتف ذكي جديد من أوبو Oppo Find X6 Pro بسعر مغرٍ ومواصفات تتحدى سامسونج جالكسي والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - ان هاتف Oppo Find X6 Pro يعتبر من أقوى هواتف شركة أوبو في العالم حاليًا، حيث انه وفر أداء قوي مواصفات رائدة وذلك بتقديمه أقوى معالج متوفر حاليًا من كوالكوم، كما ان شركة أوبو تنافس به في السوق الصيني كبار الشركات الرائدة في مجال الهواتف.

واليوم سوف نعرفكم عليه عن قرب من خلال التفاصيل والمواصفات التالية.

ـ الشاشة:

الوزن

216 g

السُمك

9.1 mm

العرض

76.2 mm

الطول

164.8 mm

ـ الألوان:

الأسود والأخضر والبني

الحماية من الغبار والماء

IP68

ـ النوع:

LTPO3 AMOLED

القياس

6.82 in

الدقة

1440×3168 بكسل +2K))

التردد

120 Hz

ـ المميزات:

خاصية Always-on display

تقنية Dolby Vision

تقنية +HDR10

وضع حماية العين

الوضع الليلي

واحد مليار لون

ـ طبقة الحماية:

زجاج غوريلا جلاس Victus 2

ـ المعالج:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

ـ ذاكرة الوصول العشوائي

12 or 16 GB

ـ نظام التشغيل:

أندرويد 13

ـ واجهة المستخدم:

Color OS 13.1

ـ الذاكرة التخزينية:

المساحة الداخلية

256 أو 512 جيجابايت

بطاقات الذاكرة الخارجية

ـ الكاميرا:

الكاميرا الخلفية

50ميجا بكسل (F/1.8)

50ميجا بكسل (F/2.6)

50ميجا بكسل (F/2.6)

الكاميرا الأمامية

32 ميجا بيكسل لا تدعم الفلاش

ـ البطارية:

5000mA/h

ـ فتحة الشحن

USB Type-C 3.1

ـ قدرة الشحن:

100 w

ـ الشحن السريع:

يدعم

ـ الشحن اللاسلكي:

50 w

ـ الشحن اللاسلكي العكسي:

10 w

ـ الشبكة:

5G

يدعم

NFC

يدعم

سرعة الإنترنت

شبكات 3Gتصل حتى 42 ميجابايت

شبكات4G تصل حتى 2 جيجابايت

شبكات 5Gتصل حتى 10 جيجابايت

ـ تشغيل خطين:

يدعم

ـ نوع شريحة SIM:

Nano sim

GPS

يدعم

Wi-Fi

Wi-Fi 7

Wi-Fi Direct مباشر

Hotspot نقطة الاتصال

Bluetooth

5.3

منفذ سماعات 3.5 لا يدعم

السماعات الخارجية ستيريو

راديو FM لا يدعم

*عيوب Oppo Find X6 Pro:

ـ لا يدعم الشريحة eSIM.

ـ الكاميرا الأمامية لا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k.

ـ لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K.

ـ لا يأتي بمنفذ سماعات الأذن 3.5 mm.

ـ لا يدعم بطاقة الميموري كارد .

*سعر Oppo Find X6 Pro:

وأخيرا، يأتي سعر الهاتف في الأسواق العالمية بما يوازي 870 دولارًا أمريكيًا، أما في مصر فيأتي بسعر 26883 جنيهًا.