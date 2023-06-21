انت الأن تتابع خبر وداعا سامسونج جالكسي .. نوكيا تطلق هاتف Nokia Oxyge Pro Max جديد بميزات وسعر ولا بالأحلام والأن مع التفاصيل



رياض- احمد صلاح - قام موقع GSMArena المتخصص بمجال الهواتف الذكية، بالكشف تسريبات لمواصفات هاتف نوكيا Nokia Oxygen Pro Max.

حيث ان شركة نوكيا تسعى للعودة للمنافسة مجددا في مجال الهواتف الذكية، وهذا الهاتف الجديد يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة.

ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجا بايت، وبطارية عملاقة بسعة 7800 مللي أمبير التي تكفي لتشغيل الهاتف مدة 40 ساعة متواصلة، وغيرها من المميزات الأخرى للهاتف التي ستعرفها من خلال المواصفات الكاملة للهاتف.

مواصفات هاتف نوكيا أوكسجين برو ماكس:

ـ الشاشة:

شاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة وبدقة 1440 × 3200 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وطبقة حماية زجاجية من كورنينج جوريلا جلاس.

ـ الكاميرا الخلفية:

كاميرا خلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل، والثانية عدسة عريضة بدقة 48 ميجا بكسل، والثالث عدسة ماكرو بدقة 12 ميجا بكسل، والرابعة عدسة للعمق بدقة 8 ميجا بكسل، مع فلاش LED.

ـ الكاميرا الأمامية:

كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

ـ البطارية:

بطارية ضخمة بسعة 7800 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 155 واط.

ـ معالج الهاتف:

معالج رائد من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ـ ألوان الهاتف :

الأسود والأحمر والأزرق.

ـ مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي:

يأتي الهاتف بنسختين، الأولي بسعة 12 / 256 جيجا بايت، والثانية بسعة 16 / 512 جيجا بايت.

ـ السعر:

من المتوقع أن يكون سعر الهاتف حوالي 349 دولارا أمريكيا.

في السعودية 1,310 ريالا سعوديا.