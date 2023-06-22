انت الأن تتابع خبر وفر رصيدك والباقة .. طريقة ذكية لتشغيل واتساب وتليجرام بدون انترنت على الهاتف الذكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتسأل العديد من الأشخاص حول إمكانية استخدام بعض التطبيقات المهمة مثل واتساب وتليجرام بدون انترنت وذلك في حال فقدان الاتصال أو إنتهاء باقة الانترنت وهذا ما سنقدمه لكم اليوم في الفقرات الآتية، حيث أن التطور التقني قد وفر هذه الميزة موخراً وكل ما عليكم هو أتباع الخطوات الاتية للحصول على استخدام مجاني بدون انترنت.

أولاً طريقة تشغيل واتساب بدون انترنت :-

هناك بعض المزايا التي يوفرها تطبيق واتساب، والأمر نفسه بالنسبة لتطبيق تليجرام يمكن من خلال فتح هذه التطبيقات من خلال جهاز الكمبيوتر، وذلك في حال كان هاتفك المحمول لا يمكنه الاتصال بالانترنت في بعض الأحيان.

وقد جاءت خطوات تشغيل واتساب واستقبال وإرسال الرسائل من خلال جهاز الكمبيوتر على هذا النحو التالي:

قم بفتح التطبيق، ومن ثم اضغط على إعدادات.

اختر قائمة الأجهزة المترابطة.

اضغط على «استخدم واتساب على أجهزة أخرى»

أبدا في توصيل الجهازين من خلال خاصية QR Code.

بعد إتمام ذلك تستطيع بكل سهولة استخدام واتساب بدون أنترنت على الأجهزة المترابطة.

وفي إطار متصل أفادت مصادر مطلعة داخل فريق المطورين في شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، بأن الأخير يستعد لإطلاق مجموعة من المزايا الجديدة والمميزة والتي يمكن من خلالها تحسين تجربة المستخدم وتقديم العديد من الخدمات الجديدة له في الوقت الراهن، وعلى رأسها اتاحة خاصية عمل القنوات الجديدة Channel والتي ستكون شبيهة بتلك الموجودة على تطبيق تليجرام، ويمكن فيها إضافة أي عدد من الأعضاء بخلاف ما يحدث في مجموعات الدردشة العامة “الجروبات” والتي لها حد أقصى في عدد الأعضاء وهو 1024 عضو.