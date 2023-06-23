انت الأن تتابع خبر هاتف ذكي مميز من أوبو لمحدودي الدخل.. تعرف على سعر ومواصفات Oppo A76 الجديد في السعودية ومصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان هاتف Oppo A76 يعد من أفضل هواتف الشباب ومحدودي الدخل التي قامت شركة شركة أوبو الصينية بإطلاقه في الفترة الأخيرة.

حيث ان هذا الهاتف يتميز بعدد من المواصفات الرائعة اهمها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا متميزة وشاشة فائقة الدقة وبطارية كبيرة.

هذا ويتوفر هاتف أوبو Oppo A76 في السوق المصرية بسعر يبدأ من 6 آلاف و 650 جنيها مصريا أو 845 ريال سعودي، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وقد جاء هاتف أوبو Oppo A76 بشاشة مقاومة للمياه والغبار عالية الدقة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث متوسط 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

إلى جانب ذلك، يقدم هاتف أوبو Oppo A76 كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل مع ميزات HDR و panorama وفلاش LED في الخلف وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

هذا ويعمل هاتف أوبو Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكيةمع وحدة معالجة رسوميات من نوع Adreno 610 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت.

إضافة إلى ذلك، يحتوي هاتف أوبو Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأزرق والأسود، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0.