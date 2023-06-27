انت الأن تتابع خبر وداعا للمزعجين .. واتساب يطلق ميزة كالأحلام تتعلق بالإتصالات والدردشة (طريقة تفعيلها) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان واتساب الجديد قام مؤخرا بإطلاق ميزة مذهلة يحتاج لها كل من يستخدم هذا التطبيق، حيث انه يضمن لهم الأمان والراحة وسوف نعرضها لكم في سطور مقال اليوم

تحديث واتساب الجديد

ما يميز التطور التكنولوجي الذي نعيش فيه هذ الفترة هو التحديث الدائم لكافة التطبيقات التي نستخدمها بشكل يومي، وذلك لضمان رفاهيه وأمان أكثر للمستخدمين ولذلك كان ضروري معرفة تحديث واتساب الجديد بالتفصيل:

لقد أعلنت واتساب رسميا عن إصدار التحديث الجديد والتي أوضحت أنه يحتوي على خاصية جديد تحمي مستخدميه من المتطفلين وتمنحهم خصوصية أكثر وهذه الخاصية هي Silence Unknown Callers.

وهذه الخاصية تُعرف بإيقاف المتصلين الغير معروفين، بمعنى إذا ما كان هناك رقم يقوم بالاتصال بك عن طريق واتساب وهو غير مسجل على هاتفك لن يتمكن من الوصول إليك ما دمت قد فعلت هذه الخاصية.

ليس ذلك فقط بل والرسائل أيضا التي يمكن أن يقوم هذا الرقم بإرسالها لك. الأمر الذي يمنحك الكثير من الخصوصية أكثر مما سبق.

وعلى الرغم من أن هذه المكالمات سوف تحجب ولن تصل إليك رسميا على واتساب. ولكنها سوف تظهر لك في المكان المخصص للمكالمات لتتصل أنت به إذا كان شخص معروف لديك.

طريقة تفعيل تحديث واتساب الجديد

يمكن أن يكون هناك الكثير من الاشخاص على علم بتحديث واتساب الجديد ولكن لا يعلمون طريقة تفعيل هذا التحديث على هواتفهم، وهذه الطريقة سهله وبسيطة ويمكن تفعيله كما يلي:

نقوم بالدخول على تطبيق واتساب وفتحه. ثم نقوم بالدخول على الثلاث نقاط لاختيار الإعدادات التي تكون في أقصى اليمين في التطبيق.

بعد ذلك نضغط على اختيار الخصوصية، ومن بعده نضغط على خيار المكالمات، سوف يظهر لنا خاصية Silence Unknown Callers.

هذه الخاصية سوف يكون لها خيارين نقوم بالاختيار بينهم إما تفعيل أو إيقاف.

كانت هذه كل المعلومات حول تحديث واتساب الجديد. كما عرضنا لكم طريقة تفعيل هذا التحديث على هواتفكم وذلك للتمتع بكل الخصوصية عند استخدام تطبيق واتساب. وهذا التحديث بالفعل حصل على رضا شريحة كبيرة جدا من مستخدمي الواتساب. لما منحه لهم من خصوصية أكثر مع استخدامهم لهذا التطبيق.