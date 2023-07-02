انت الأن تتابع خبر سامسونج جالكسي اس 23 - Samsung Galaxy S23 تصدم الجميع وتتعرض لمشكلة كبيرة تثير استياء المستخدمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في بداية السنة الحالية أطلقت شركة الهواتف الكورية سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 – Samsung Galaxy S23 الجديدة بميزات وسعر ضخم وغير مسبوق.

حيث ان السلسلة تعرضت لي الفترة الماضية لعدد من المشاكل، واليوم كشف المستخدمين عن مشكلة جديدة في السلسلة بعد التحديث الأخير في يونيو الماضي.

مشكلة البطارية في سامسونج جالكسي اس 23

أبلغ مستخدمو سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 عن مشكلة جديد وهي استنزاف البطارية بعد تحديث يونيو الأخير، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن هذا الخلل عبر موقع Reddit.

وذكر المستخدمون أنّ المشكلة لا تقتصر على الإصدار الأساسي من السلسلة، بل أيضًا قد عانى إصدار سامسونج جالكسي اس 23 بلس و اس 23 ألترا من نفس المشكلة بعد التحديث الأخير أيضًا.

وقال أحد المستخدمين: “منذ أن قمت بتثبيت تحديث يونيو، بدأت بطاريتي تنفد بشكل أسرع، في الوضع الطبيعي كانت البطارية تستمر طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن حتى مع الاستخدام المكثّف”

وفي الوقت نفسه ذكر بعض المستخدمين أن عمر بطارية هواتفهم هو نفسه كما كان من قبل ولم يتغير”، وأشارت التقارير التقنية أنّ هذا السبب قد يرجع إلى الإصدارات المختلفة في الهواتف، وأنّ هذه المشكلة لم تتعرض لها جميع الإصدارات.

وفي يونيو الماضي، اعترفت شركة سامسونج بمشكلة عدم الوضوح في الصور التي تم التقاطها باستخدام هاتف سامسونج جالكسي اس 23 و هاتف سامسونج جالكسي اس 23 بلس، وقامت الشركة في ذلك الوقت بحل المشكلة عبر تحديثٍ جديد.

في فبراير الماضي، عانى جهاز Galaxy S23 Ultra من مشكلة بشبكة Wi-Fi، حيث يقوم الجهاز بالتنبيه من أنّ الشبكة لا تحتوي على إشارة انترنت، وفي حالات أخرى يقوم الهاتف بقطع الاتصال بالانتقال إلى بيانات الهاتف 5G.

تجدر الإشارة إلى أنّ هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا يحتوي على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 إنش بدقة +QHD، ومعدل تحديث Super Smooth يبلغ 120 هيرتز (1~ 120 هيرتز)، ومعدل أخذ العينات باللمس بتردد 240 هرتز.ويأتي الجهاز بكاميرا خلفية رباعيّة العدسة، حيث يحتوي على كاميرا بدقّة 200 ميجابكسل وكاميرا تيليفوتو بدقّة 10 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عرض واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x، أما الرابعة فهي كاميرا تيليفوتو أيضًا تدعم التقريب البصري حتى 10x.