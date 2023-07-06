انت الأن تتابع خبر سامسونج تقهر آيفون بهاتف محمول جديد Samsung Galaxy A05 Pro بمواصفات خاصة وسعر رخيص والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة سامسونج الكورية بإطلاق أحدث إصدراتها من الهواتف الذكية وهو جهاز Samsung Galaxy A05 Pro حيث يأتي بتصميم ومواصفات رائعة بالنسبة للعديد من الأشخاص خصوصا الشباب الذين يرغبون في الحصول على هاتف بمواصفات وسعر جيد.

وسوف نعرض لكم في هذا المقال سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy A05 Pro الجديد. *مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05 Pro: ـ شاشة الهاتف: يأتي الهاتف بشاشة من نوع Dynamic AMOLED بدقة 2340 × 3840 بكسل. ـ ذاكرة التخزين: يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية 256 و512 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 10 و12 جيجا بايت رام. ـ معالج الهاتف: من نوع كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2. ـ الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 48 ميجا بكسل. ـ الكاميرا الخلفية: رباعية حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية بدقة 32 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجا بكسل، أما الكاميرا الرابعة بدقة 5 ميجا بكسل. ـ بطارية الهاتف: يأتي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 8000 مللي أمبير مع تقنية شحن سريع بقوة 55 واط. ـ ألوان الهاتف : يأتي الهاتف بثلاثة ألوان وهي الأسود والأبيض والذهبي. ـ سعر هاتف Samsung Galaxy A05 Pro: سعر الهاتف في مصر 25,000 جنيه مصري. سعر الهاتف في السعودية 2,925 ريال سعودي. سعر الهاتف في الإمارات 2,865 درهم إماراتي. سعر الهاتف في الكويت 240 دينار كويتي.