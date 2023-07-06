انت الأن تتابع خبر. شاومي تهزم هاتف آيفون وسامسونج جالكسي بميزة خارقة لا تصدق .. اليكم طريقة تفعيلها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر شركة الهواتف شاومي من أكبر شركات الهواتف في العالم، حيث تتميز بتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، كما ان شاومي لديها ميزة جديدة تجعلها تتفوق على iPhone؟

وهذه الميزة هي الشحن اللاسلكي العكسي، والذي يتيح للمستخدم شحن أجهزة أخرى تتوافق بالقرب من هاتف شاومي، مثل سماعات الأذن أو الساعات الذكية أو حتى هواتف أخرى، كل ما يجب فعله هو تفعيل هذه الميزة من إعدادات البطارية، ووضع الجهاز المراد شحنه على ظهر هاتف شاومي.

لماذا تختار شاومي؟

هذه الميزة ليست متوفرة في iPhone، والذي يحتاج إلى شاحن لاسلكي خارجي لشحن أجهزته، وبالتالي، يمكن لشاومي أن توفر للمستخدم راحة ومرونة أكبر في حالات الطوارئ أو السفر أو المشاركة مع الأصدقاء.

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يمنحك أداء رائع وبطارية قوية وشحن لاسلكي عكسي، فإن شاومي هي الخيار المثالي لك، تصفح مجموعة شاومي من الهواتف الذكية واختر النموذج الذي يناسب احتياجاتك وميزانيتك.