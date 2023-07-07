وحش هواتف سامسونج القادم Samsung Galaxy Alpha 2023 بمواصفات عملاقة حطمت آيفون وأبو بسعر وتصميم مذهل

حيث ان الهاتف يأتي بذاكرة وصول عشوائي عملاقة بسعة 16 جيجا بايت رام، وبطارية كبيرة بحجم 7400 مللي أمبير، وغيرها من الميزات د الرائعة لهاتف سامسونج القادم Samsung Galaxy Alpha والتي سنوافيكم بها في السطور التالية.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy Alpha

الشاشة شاشة Super AMOLED بدقة عرض 4K بمقاس 6.85 بوصة، كما يحتوي الهاتف على طبقة حماية زجاجية Corning Gorilla Glass 7 للحماية من الخدوش والصدمات مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي مساحة تخزين داخلية بحجم 128 / 256 / 512 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 / 12 / 16 جيجا بايت رام المعالج معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية رباعية العدسة الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل + عدسة بدقة 32 ميجا بكسل + مستشعر عمق بدقة 8 ميجا بكسل، مع دعم تقنية Ziess الكاميرا الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل البطارية بطارية ضخمة بسعة 7400 مللي أمبير كما تدعم تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي

السعر المتوقع لهاتف Samsung Galaxy Alpha

لم تعلن شركة سامسونج عن سعر الهاتف بشكل رسمي ولكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف حوالي 1270 دولارا أمريكيا.

السعر في مصر حوالي 39,250 جنيها مصريا.

السعر في السعودية حوالي 4,765 ريالا سعوديا.

السعر في الإمارات حوالي 4,665 درهما إماراتيا.

السعر في الأردن حوالي 900 دينار أردني.

السعر في تركيا 32,990 ليرة تركية.

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