انت الأن تتابع خبر ايفون 15 – iPhone 15 سيحصل على تصميم قوي مع ميزة جبارة غاية في الروعة ستحطم سامسونج جالكسي اس 23 الترا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احدث التسريبات كشفت في الفترة الأخيرة تفاصيل مثيرة للاهتمام تتعلق بسلسلة ايفون 15 (iPhone 15) القادمة في شهر سبتمبر المقبل.

وضحت أن هذه الهواتف الجديدة سوف تجلب عدد من الابتكارات بما في ذلك التخلّص من النوتش ويتوقع أيضًا أن تخطف الأنظار بوجود خيارين جديدين للألوان في السلسلة. إليكم التفاصيل.

تصميم هواتف iPhone 15 وخيارات ألوان جديدة

لا تتميز أجهزة الآيفون الجديدة بمواصفاتها فحسب، بل تتميز أيضًا بتصميماتها وخيارات ألوانها. يقال أن شركة آبل تقدم خيارين جديدين للألوان لسلسلة ايفون 15 وهما لون أحمر داكن لجهاز ايفون 15 برو ولون أخضر لجهاز ايفون 15 و ايفون 15 بلس.

خيارات ألوان ايفون 15

سيكون اللون الأحمر الجديد لجهاز ايفون 15 برو أقرب إلى اللون”قرمزي”. من المتوقع أن يكون أفتح قليلاً من اللون الأرجواني لجهاز iPhone 14 Pro ، لكنه لا يزال غامقًا جدًا. يُقال إن اللون الأخضر لجهاز ايفون 15 و ايفون 15 بلس يشبه اللون الأخضر لجهاز iPhone 12 و iPhone 11.

ستضيف هذه الألوان الجديدة إلى خيارات الألوان الحالية لسلسلة ايفون 15، والتي يقال أنها تشمل الفض، والرمادي الفلكي ، والذهبي. ذكرت التسريبات أيضًا أن ايفون 15 برو مصنوع من التيتانيوم، والذي سيكون الأول من نوعه لجهاز آيفون. استخدمت أبل التيتانيوم في Apple Watch لعدة سنوات، وهي معروفة بكونها قوية ومتينة.

لم يتم تحديد موعد إطلاق سلسلة ايفون 15 حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تظهر رسميًا في سبتمبر عام 2023. إلى ذلك الحين، سنوافيكم بكل جديد يطرأ بخصوص هواتف السلسلة المنتظرة. تابعنا عبر رقمي tv.