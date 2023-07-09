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إطلاق قمر صناعي لاختبار تقنيات الإنترنت عبر الفضاء

أطلقت الصين، اليوم الأحد قمرا صناعيا جديدا للتجارب إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. إطلاق قمر صناعي لاختبار تقنيات الإنترنت عبر الفضاءأطلقت الصين، اليوم الأحد قمرا صناعيا جديدا للتجارب إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين. وقالت وكالة أنباء " شينخوا " الصينية أن القمر الصناعي تم اطلاقه على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-2 سي"، ودخل المدار المحدد له. وسوف تجري مهام اختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وتعتبر هذه هي المهمة الفضائية رقم 478، التي تقوم بها سلسلة صواريخ "لونغ مارش".



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