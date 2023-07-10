انت الأن تتابع خبر نوكيا تتحدى سامسونج جلاكسي بهاتف ذكي جديد مذهل Nokia Arson Max .. ميزاته أسطورية وسعره مغري جدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة الهواتف الذكية نوكيا اعلنت عن إطلاقهت لأقوى هاتف ذكي جديد لديها أسمته “Nokia Arson Max 2023” والذي يعتبر منافس قوي للشركات العالمية، خصوصا وسامسونج و سوني في إطلاق هواتفهم الذكية.

حيث ان هذا الهاتف مصدر الفئة الشبابية، والطبقة العالية، و سعره بالنسبة لإمكانياته ممتاز جداً الشباب، كما يتميز هاتف نوكيا الجديد بكاميرا رباعية عالية الدقة والتصوير.

مواصفات :Nokia Arson Max 2023

يتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، بحجم 6.9 بوصة، وبدقة1080X2400 بكسل

كما يحتوي على طبقة حماية للشاشة من نوع Gorilla Glass Victus بواسطة شركة Corning من أجل مقاومة الخدوش والبصمات .

إلى جانب ذلك، ‏يأتي بكاميرا فائقة الدقة تبلغ دقتها 108 ميجا بيكسل .

كذلك بطارية كبيرة تستطيع الاستمرار لساعات طويلة مع الاستخدام .

كما يقدم هاتف نوكيا Nokia Arson Max 2023 ،كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي 50 – الثانية بدقة 13 ميجابكسل -الثالثة 8 ميجابكسل – 5 ميجابكسل .

إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل للتصوير السلفي.

و يعمل بمعالج من نوع ثماني النواة من كوالكوموهو Qualcomm Snapdragon 898 .

كما يضم دعما لشبكات الجيل الخامس LTE فقط .

إضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على ذاكرة بسعة 6 و8 تيرا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسع .

هذا ويحتوى هاتف نوكيا Nokia Arson Max 2023، على بطارية بسعة 8200 مللي أمبير في الساعة.

كما ‏تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.

الهاتف به مستشعر للبصمة، على جانبي الهاتف .

تحتوي الشاشة على وضع الـ Eye Care Mode لحماية العين من الأشعة الزرقاء الضارة.

كما يدعم هاتف نوكيا تقنية التثبيت البصري OIS .

ـ سعر الهاتف:

هذه الأسعار ليست الأسعار الرسمية للجهاز، إنما هذه الأسعار بحسب التسريبات.

السعر العالمي

حوالي 600 دولار أمريكي.

في مصر

حوالي 20000 جنيه.

في السعودية

حوالي 2300 ريال.

في الإمارات

حوالي 2250 درهم.