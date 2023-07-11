انت الأن تتابع خبر هبوط جنوني وغير مسبوق لسعر هاتف سامسونج جالكسي اس 22 .. إليكم سعره الجديد بالسعودي والدولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زال هاتف “سامسونج جالكسي اس 22” من سامسونج الذي أطلق في 2022 من أفضل رهانات الشركة الكورية الجنوبية فقد قامت متاجر أمازون بعروض تركه أرخص من أي وقت مضى وبالامكان الحصول عليه مع شاحن مضمن مقابل 629 يورو.

اشتر سامسونج جالكسي اس 22 بأفضل سعر

بينما كان سعره السابق 929 يورو على أمازون، فإن خصم 300 يورو يترك الأسود عند 629 يورو اي ما 2564.56 ريال سعودي وكذلك 683 دولار امريك بالإضافة إلى ذلك، إذا كنا من مستخدمي Prime ، أو استخدمنا الإصدار التجريبي المجاني من الخدمة لمدة شهر ، فيمكننا استلامها في المنزل في غضون 24 ساعة كحد أقصى.

أما بالنسبة لتصميمه، فإن الغلاف الزجاجي المصحوب بإطارات من الألومنيوم يبرز. في المقدمة نجد شاشة مقاس 6.1 إنش تصل دقتها إلى 2340 × 1080 بكسل. ويختلف معدل التحديث التكيفي إذا تصفحنا أو قمنا بتشغيل محتوى البث أو اللعب ويتراوح بين 48 هرتز و 120 هرتز. يصل الحد الأقصى للسطوع إلى 1 شمعة.

قامت سامسونج بتركيب ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت تمت إضافة سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت إليها. معالجه هو Exynos 2200 الذي تبلغ سرعته 2.8 جيجاهرتز. يحمل واجهة One UI 4.1 ونظام تشغيل Android 12، ومن حيث الاتصال يحتوي على 5G و Bluetooth 5.2.

تم تجهيز سامسونج جالكسي اس 22 بثلاث كاميرات خلفية. أكبرها يصل إلى 50 ميجابكسل ويسجل فيديو يصل إلى 8K. تكتمل المجموعة بكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل. تصل دقة الكاميرا الأمامية أيضا إلى 10 ميجابكسل.

يأتي الهاتف مع محول 45 واط. تبلغ سعة البطارية 3700 مللي أمبير في الساعة.