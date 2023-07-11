انت الأن تتابع خبر وحش هواتف سامسونج القادم Samsung Galaxy Alpha 2023 بمواصفات عملاقة حطمت آيفون وأبو بسعر وتصميم مذهل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ان شركة سامسونج الكورية تستعد للإعلان عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy Alpha كي تطرحه في الأسواق العالمية، حيث أشار موقع GSMArena المتخصص في مجال الهواتف الذكية عن تسريبات لميزات هاتف سامسونج الجديد.
حيث ان الهاتف يأتي بذاكرة وصول عشوائي عملاقة بسعة 16 جيجا بايت رام، وبطارية كبيرة بحجم 7400 مللي أمبير، وغيرها من الميزات د الرائعة لهاتف سامسونج القادم Samsung Galaxy Alpha والتي سنوافيكم بها في السطور التالية.
مواصفات هاتف Samsung Galaxy Alpha
|الشاشة
|
|مساحة التخزين الداخلية / ذاكرة الوصول العشوائي
|
|المعالج
|
|الكاميرا الخلفية
|
|الكاميرا الأمامية
|
|البطارية
|
السعر المتوقع لهاتف Samsung Galaxy Alpha
لم تعلن شركة سامسونج عن سعر الهاتف بشكل رسمي ولكن من المتوقع أن يكون سعر الهاتف حوالي 1270 دولارا أمريكيا.
- السعر في مصر حوالي 39,250 جنيها مصريا.
- السعر في السعودية حوالي 4,765 ريالا سعوديا.
- السعر في الإمارات حوالي 4,665 درهما إماراتيا.
- السعر في الأردن حوالي 900 دينار أردني.
- السعر في تركيا 32,990 ليرة تركية.
أخبرنا في التعليقات عن رأيك في مواصفات وحش سامسونج القادم هاتف Samsung Galaxy Alpha