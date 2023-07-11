انت الأن تتابع خبر هبوط جنوني وغير مسبوق لسعر سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 - Galaxy S23 .. إليكم الأسعار الجديدة في جميع أنحاء العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن أسعار سلسلة سامسونج جالكسي اس 23 – Galaxy S23 شهدت في هذه الفترة انخفاض خيالي غير مسبوق، وإلى الآن صار طراز ألترا Ultra مثلا في المناطق أقل من 1000 دولار ! وهذه التفاصيل ستفاجئكم

بالرغم أن الأسعار في أوروبا ليست كما هي في الولايات المتحدة ، ولا تزال هناك عدد من صفقات Prime Day الرائعة في أوروبا والعالم تؤدي إلى تخفيضات مميزة على أسعار هواتف السلسلة الرائدة .

تخفيضات سلسلة جالكسي اس 23 – Galaxy S23

بدءًا من الطراز الأعلى فإن جالكسي اس 23 الترا Samsung Galaxy S23 Ultra ، يمكن أن يكون متغير 12/256 جيجابايت مقابل 950 دولارًا في الولايات المتحدة و 1125 يورو في أوروبا ، بينما في المملكة المتحدة فقط المتغير ذو السعة الأكبر 12 / 512 جيجا بايت يحصل على صفقة Prime بالتخفيضات ، ونلاحظ أنه يشتمل ضمانًا ممتدًا لمدة 3 سنوات.

بدوره انخفض سعر طراز البلس +Samsung Galaxy S23 إلى 800 دولار في الولايات المتحدة لطراز 8/256 جيجابايت ، في أوروبا السعر الأساسي مرتفع جدًا ، لذا حتى مع وجود خصم فإن الهاتف ليس رخيصًا ، ومع ذلك فهو يحصل على تخفيض صفقة Prime Day أقل بـ 65 يورو من السعر الأصلي عند الإطلاق.

كما أن الطراز العادي اس 23 – Samsung Galaxy S23 صار يكلف أقل بكثير من سعر الإطلاق، لاحظ أن هذا مخصص للمتغير بسعة تخزين 128 جيجابايت ، وإذا كنت ترغب في إصدار 256 جيجابايت -وهو ما يريده الجميع على الأرجح- فإن السعر النهائي سيكون أعلى بحواليْ 60 دولارًا / 60 يورو .

هناك المزيد من صفقات Galaxy من Prime Day ، وسوف نغطيها في منشورات منفصلة لاحقة حسب ما يتوفر لدينا من معلومات ، فتابعونا