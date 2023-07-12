انت الأن تتابع خبر واتساب يطلق ميزة مذهلة لم يسبق لها مثيل من قبل تتعلق بالإيموجي .. وهذه طريقة الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن الشركة المطورة لتطبيق واتساب تحرص باستمرار على دعم التطبيق بعدد من المميزات التي تنال اعجاب المستخدمين حول العالم فقد جاءت مؤخرا بميزة الملصقات التي يستخدمها الجميع على سبيل المرح منذ 2018.

والآن خرجت واتساب لمستخدمي التطبيق بميزة جديدة وهي اقتراح الإيموجي كي تسهل عليهم وتسرع اختيار الرمز التعبيري المناسب مع المحادثة، تعرف فيما يلي على هذه الميزة بالتفصيل.

في هذه الميزة سيتم إضافة درج مخصص للملصقات جديد في أعلى لوحة المفاتيح، ويعمل هذا الدرج على عرض الملصقات التي تقترن بالرموز التعبيرية الموجودة في شريط الدردشة، وهي تجربة جديدة لدعم المستخدم في تحديد سريع للرموز التعبيرية المتوافقة مع المحادثات، وقد ظهرت التسريبات التي تشير إلى مجيء هذه الميزة على منصة جوجل بلاي برقم 2.23.14.16

طريقة تجربة ميزة إقتراحات الإيموجي

تم رصد هذا الإصدار على منصة جوجل بلاي لتحميل تطبيقات الأندرويد، وهذا يعني إمكانية تحميله والاستمتاع بهذه الميزة الجديدة الرائعة؛ حيث يمكن تجربتها باتباع الخطوات التالية:

تحميل ملصقات “Cuppy” عبر متجر الملصقات المدمج في التطبيق.

بعد تحميل هذه الملصقات، يتيح التطبيق للمستخدم إمكانية الحصول على درج الملصقات الجديد.

مع زيادة الملصقات المثبتة سوف توفر هذه الميزة أداء أفضل يعجب المستخدمين.

ميزات جديدة في الواتس آب

خلال فترة قصيرة أطلقت الشركة المطورة للتطبيق العديد من المميزات الجديدة التي تفيد المستخدمين، وتوفر لهم معدل عالي من الأمان والخصوصية، وتشمل:

الدردشات المشفرة، وذلك من أجل إخفاء الدردشة التي يريد المستخدم إخفائها.

ميزة إنشاء المجتمعات على واتساب.

خاصية الرد التلقائي على الرسائل.

فتح تطبيق الواتساب لنفس الحساب من أكثر من جهاز واحد.