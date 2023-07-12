انت الأن تتابع خبر واتساب الجديد يطرح ميزة مذهلة لم يسبق لها مثبل تتعلق بالدردشة لا يمكن تفويتها .. وهذه طريقة تفعيلها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام تطبيق واتساب WhatsApp بإطلاق تحديث جديد تجريبي في برنامج TestFlight، وستعمل الميزة الجديدة على قائمة مرفقات دردشة معاد تصميمها وستمكن المستخدمين من تجربة طرق جديدة لمشاركة الوسائط المتعددة.

وسيعمل واتساب الجديد على جلب ميزات مذهلة للدردشات وخاصة في قائمة المرفقات وذلك لأن قائمة المرفقات قديمة.

بعد تثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لتحديث iOS 23.12.0.71 ، أصبحت الميزة متاحة الآن لبعض مختبري الإصدارات التجريبية .

مرفقات الدردشة في واتساب

تُظهر لقطة الشاشة المرفقة ، عمل WhatsApp على تحسين قائمة مرفقات الدردشة من خلال إعادة تصميم لكل من السمات الفاتحة والداكنة ، والآن افتح أي دردشة واضغط على زر مرفق الوسائط للتحقق مما إذا كانت الميزة ممكّنة لحساب WhatsApp الخاص بك .

مرفقات الدردشة في واتساب

علمًا بأن WhatsApp قدم في التحديثات السابقة لنظام iOS قائمة مرفقات الدردشة كقائمة عمودية باستخدام وحدة تحكم التنبيه . ومع هذه الميزة الجديدة ، سيتمكن المستخدمون من تجربة نهج جديد عند اختيار ما تريد مشاركته ، خاصة وأن الشاشة السابقة كانت قديمة جدًا منذ الإصدارات الأولى من WhatsApp .

تعتبر إعادة التصميم هذه ضرورية للغاية مع استمرار تطور التطبيق ، وهناك الكثير من الاحتمالات الجديدة للقدرة على مشاركة أنواع مختلفة من ملفات الوسائط المتعددة في المستقبل .

سيتيح لنا وضع كل هذه الاختصارات في خط أفقي بدلاً من ذلك باستخدام وحدة تحكم التنبيه توفير الوقت عند اختيار الاختصار المناسب ، عن طريق الحفاظ على العرض واضحًا وسهل التنقل.

تحديث واتساب الجديد

جدير بالذكر ، أن ميزة مرفقات الدردشة الجديدة تتوفر لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين يقومون بتثبيت أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام التشغيل iOS من تطبيق TestFlight ، وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة .