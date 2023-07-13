انت الأن تتابع خبر رابط تحديث ببجي موبايل 2.7.. أسهل طريقة لتصعد إلى القمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتابع مستخدمي ببجي موبايل التحديث الجديد للعبة خصوصا بعد التعاون الجديد مع دراجون بول حيث يرغب اللاعبين في تحديث ببجي موبايل .ويتميز تحديث ببجي موبايل الجديد بالعديد من المميزات التي يقدمها للاعبين بعد التعاون مع شركة الأنمي الشهير دراجون بول سوبر حيث يتيح العديد من الأماكن الجديدة داخل اللعبة مستوحاه من الأنمي الشهير بجانب العديد من الأسلحة المميزة

تحديث ببجي موبايل 2.7 الأخير حتي الأن يسعي لأن يستمتع لاعبوا اللعبة الشهيرة بالتعاون مع دراجون بول وتقديم ملابس ومواهب وخريطه جديدة من الأنمي الشهير

وتمت إضافة مواقع جدية مثل بيت كامي وقرية أرو وبرج كورين ومعبد فنون الدفاع عن النفس في تحديث ببجي موبايل الجديد بعد التعاون مع دراجون بول .

وفي تحديث ببجي موبايل بالنسبة للمهارات فقد تمت إضافة العديد من المهارات المميزة لـ تحديث ببجي موبايل مثل كاميها ميها وإنفجار الطاقة لجوكو ومهارة فاينال فلاش الخاصة بشخصية فيجيتا وذلك داخل تحديث ببجي موبايل

ما هو الجديد بـ تحديث ببجي موبايل

تم إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد منذ يوم 13 يوليو وحتي 4 سبتمبر 2023 مع تطوير جديد للعبة ببجي موبايل قما سبق وتحدثنا

يستمر حدث باتل رويال دراجون بول سوبر من تاريخ 15 يوليو وحتي 4 سبتمبر 2023

تمت إضافة منتجات جديدة وتشجيلة مميزة من الأسلحة الحصرية الخاصة بـ تحديث ببجي موبايل الجديد وستكون متاحة بدءا من 14 يوليو وحتي 4 سبتمبر

وسيكون هناك تعاون مستدام بين تحديث ببجي موبايل و دراجون بول من يوم 14 يوليو وحتي 4 سبتمبر 2023

بالنسبة للملابس الجدية فإنها ستكون متاحة خلال فترة الحدث بدأ من 11 أغسطس وحتي 4 سبتمبر 2023

خطوات تحديث ببجي موبايل

الخطوة الأول الدخول عبر تطبيق جوجل بلاي بهاتفك المحمول

ثم اضغط علي كلمة تحديث للحصول علي تحديث ببجي موبايل

وسيبدأ التحميل علي الفور