انت الأن تتابع خبر خصم خيالي.. انخفاض كبير على تحفة الهواتف الذكية أوبو Reno 8 T 5G والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت عدد من المواقع التجارة في توفير عروض مغرية على الهواتف بمناسبة الأعياد، وبيعها بأسعار رخيصة لأجل أن يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل تخفيض كبير.

ولحسن حظ الجميع، فإن أحدث هواتف أوبو Oppo Reno 8 T 5G في كل من مصر والسعودية والإمارات، على عروض مذهلة على مواقع التجارة الإلكترونية

ويتوفر الهاتف الذكي المتميز Oppo Reno 8 T 5G من أوبو، مع تخفيضات هائلة بمناسبة العيد، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 11% عن السعر الأساسي للهاتف.

ويتوفر هاتف جوال أوبو رينو 8T 5G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الذهبي في الإمارات العربية المتحدة، مقابل سعر 1340 درهما إماراتيا، بدلا من 1499 درهما إماراتيا.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يتميز جوال أوبو Oppo Reno 8 T 5G، بشاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.

ويحتوي هاتف Reno 8 T 5G، على بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.

ويتميز هاتف أوبو Reno 8 T 5G، بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الدفع الإلكتروني "NFC"، واتصال "Bluetooth v5.1".