دعوى قضائية تطالب ”ماسك” بسداد 500 مليون دولار تعويضات تسريح الموظفين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 05:25 مساءً - رفعت كورتني ماكميليان، التي كانت تعمل في تويتر بمنصب رئيس الموارد البشرية، دعوى قضائية ضد الشركة ومالكها إيلون ماسك في سان فرانسيسكو، تزعم أن تويتر لم يعوض العمال بشكل صحيح عندما تم تسريحهم، حيث خفض ماسك القوة العاملة بنسبة 80 في المائة تقريبًا، مما أدى إلى فقدان الوظائف لأكثر من 7000 موظف، بينهم كبار المديرين التنفيذيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراج أجراوال والمدير المالي نيل سيجال.

وفقًا للدعوى القضائية كان لدى "تويتر" نظام قائم منذ عام 2019 على الأقل لحساب مكافأة نهاية الخدمة بناءً على عوامل مختلفة مثل الوظيفة والراتب والموقع والأداء وسبب الإنهاء.

كانت "تويتر" قد ذكرت في اتفاقية اندماج، عندما أعرب إيلون ماسك رغبته لشراء تويتر في أبريل 2022، أنها ستستمر في تقديم مدفوعات نهاية الخدمة والمزايا للموظفين لمدة عام على الأقل بعد الاندماج بشروط لا تقل مواتاة عن ذي قبل.

وبعد أن تولى "ماسك" السيطرة على الشركة، بدأ في تسريح الآلاف من الموظفين كإجراء لخفض التكاليف، وتزعم الدعوى أن تويتر عرض على الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم تعويضًا لمدة ثلاثة أشهر فقط كحد أقصى، والذي تضمن شهرين من العمل غير العامل للامتثال لمتطلبات الإشعار القانوني وشهر واحد من مكافأة نهاية الخدمة، وكان هذا أقل بكثير مما يستحقه الموظفون وفقًا لخطة إنهاء الخدمة، كما هو موضح في بالدعوى.

تزعم الدعوى أن ماسك وغيره من المديرين التنفيذيين في تويتر فشلوا في دفع كامل المبلغ المستحق لهم بموجب خطة إنهاء الخدمة للموظفين المسرحين، مشيرين إلى التكلفة على أنها السبب، وتسعى للحصول على أمر محكمة لتويتر لسداد ما لا يقل عن 500 مليون دولار في صورة تعويضات غير مدفوعة، لكن لا تقدم الدعوى تفاصيل حول كيفية حساب هذا الرقم.

ومنذ تولي ماسك منصبه واجه تويتر دعاوى قضائية متعددة، بما في ذلك مطالبات من البائعين حول الفواتير غير المدفوعة والموظفين الذين لم يتلقوا مكافآت 2022 التي وعدوا بها، وعمل مكميليان في تويتر كرئيس للمكافآت الإجمالية من أغسطس 2020 حتى صيف 2022، وبعد ذلك أصبحت رئيسة تجربة الناس، يبدو أنها تم تسريحها في نوفمبر، على الرغم من أن التاريخ الرسمي لانفصالها كان في يناير.