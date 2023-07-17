انت الأن تتابع خبر لأول مرة .. واتساب يتيح ميزة مذهلة على الساعة الذكية بدون هاتف .. إليك الطريقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية في والذي يستخدمه ملايين الأشخاص في العالم يومياً لاجل التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم وزملائهم.

ولكن الغالبية لا يعلمون أنه يمكنك استخدام واتساب على ساعتك الذكية أيضاً؟ في هذه السطور، سوف نشرح لكم طريقة إعداد واستخدام واتساب على ساعة ذكية تعمل بنظام Wear OS 3، وهو نظام التشغيل الجديد من جوجل للساعات الذكية، والذي يدعم تطبيقات مثل واتساب وغيرها.

كيفية إعداد واتساب على ساعة ذكية

إذا كنت تريد استخدام واتساب على ساعتك الذكية بشكل مستقل، دون الحاجة إلى بطاقة SIM أو هاتف محمول، فستحتاج إلى تثبيت تطبيق واتساب على ساعتك الذكية أولاً، ولفعل ذلك، عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق Wear Installer على هاتفك المحمول من متجر جوجل بلاي.

قم بتحميل نسخة بيتا من تطبيق واتساب من رابط APK Mirror1.

قم بتوصيل ساعتك الذكية بالإنترنت وافتح تطبيق Wear Installer على هاتفك المحمول.

اختر تطبيق واتساب من قائمة التطبيقات المثبتة على هاتفك المحمول، ثم اضغط على زر Install.

انتظر حتى يتم نقل تطبيق واتساب إلى ساعتك الذكية، ثم اضغط على زر Open.

افتح ساعتك الذكية واسحب لأعلى لرؤية قائمة التطبيقات الكاملة، ابحث عن واتساب، وانقر عليه.

سيعرض التطبيق رمزًا على ساعتك الذكية، وستتلقى إشعارًا على هاتفك المحمول للاتصال بجهاز جديد.

اضغط على الإشعار، انقر على زر Confirm، ثم أدخل الرمز المعروض على ساعتك الذكية.

كيفية استخدام واتساب على ساعة ذكية

بعد إنهاء إعداد واتساب على ساعتك الذكية، يمكنك استخدامه بشكل طبيعي كما تفعل على هاتفك المحمول. يمكنك فعل الآتي:

عرض محادثاتك الأخيرة والتنقل بينها بلف الإطار أو لمس الشاشة.

الرد على الرسائل بالصوت أو الكتابة أو الرموز التعبيرية أو الصور أو الفيديوهات أو الروابط أو الاستطلاعات أو الملصقات.

تلقي الإشعارات والرد عليها مباشرة من التطبيق أو من شاشة الساعة.

فتح المحادثات على هاتفك المحمول بالضغط على زر Open on Phone.

كتم المحادثات أو التحقق من تفاصيل التشفير أو ضبط الإعدادات.

تثبيت Tiles على دائرة التنقل للوصول السريع إلى التطبيق.

عرض عدد الرسائل غير المقروءة من مضاعفة شاشة الساعة.

واتساب هو تطبيق مفيد وممتع للتواصل مع الآخرين، ويمكنك استخدامه على ساعتك الذكية بسهولة وسرعة، كل ما تحتاجه هو تثبيت تطبيق واتساب على ساعتك الذكية، والتي تعمل بنظام Wear OS 3، والذي يدعم هذه الميزة، وبهذا، يمكنك إرسال واستقبال الرسائل والمكالمات دون الحاجة إلى استخدام هاتفك المحمول.