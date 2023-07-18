انت الأن تتابع خبر سامسونج جالكسي اس 24 الترا - Galaxy S24 Ultra قادم بميزة خيالية وغير مسبوقة لم يسبق لها مثيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت شركة سامسونج جالكسي اس 24 الترا (Galaxy S24 Ultra) بالكشف عن أول هاتف رائد من سامسونج سوف يدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

ولاجل تحقيق ذلك، فإن الشركة تعمل على تكييف التصميم المكدس من بطاريات السيارات الكهربائية للعمل مع الأجهزة المحمولة.

وهناك شائعة جديدة تقول أن سامسونج في مراحل إعداد نماذج أولية للبطاريات المكدسة للهواتف الذكية. وذكرت تقارير سابقة أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج في مصنع تشيونان في سيول، لكن الشائعات الأخيرة تزعم أن معدات التصنيع اللازمة لإنتاج البطاريات المكدسة لم تصل بعد إلى المصنع.

وتشير الشائعات أيضًا إلى أن سامسونج تدير عملية تصنيع تجريبية للبطاريات المكدسة في الصين. ومع ذلك، قد تمنع الكميات المحدودة العملاق التكنولوجي من تطبيق تقنية البطارية التي تمت ترقيتها على سلسلة هواتف سامسونج جالكسي اس 24 بأكملها.

حجز البطاريات المكدسة لأفضل طرازات السلسلة (سامسونج جالكسي اس 24 الترا)

توفر بطاريات الهواتف الذكية من النوع المكدس العديد من المزايا، من الكثافة العالية إلى الأداء الأفضل والشحن المحسن. ومع ذلك، تقول الشائعات أن سامسونج قد تضطر إلى حجز هذه الترقية لهاتف سامسونج جالكسي اس 24 الترا.

وفي أفضل السيناريوهات، قد يكون لدى سامسونج بطاريات مكدسة كافية في عام 2024 لتشغيل سامسونج جالكسي اس 24 بلس و سامسونج جالكسي اس 24 الترا على حد سواء.

وحتى ذلك الحين، يقال إن شركة سامسونج ستتعطل بسبب العرض المحدود وقد تضطر إلى تقييد طراز جالكسي اس 24 العادي من استخدام هذه التقنية الجديدة.

من المحتمل أن تلتزم قاعدة Galaxy S24 بشحن بقوة 25 واط، بينما ستتمتع بقية السلسلة، أو على الأقل Galaxy S24 Ultra، بسرعات شحن تبلغ 65 واط وقدرات أعلى. بالنظر إلى عام 2024، من الممكن أيضًا أن يستخدم Galaxy Z Flip 6 و Z Fold 6 بطاريات مكدسة.

في الوقت الحالي، تستعد سامسونج لكشف النقاب عن Galaxy Z Fold 5 و Z Flip 5 للكشف عنه في Galaxy Unpacked في 26 يوليو. ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن سلسلة Galaxy S24 في وقت مبكر من العام المقبل.