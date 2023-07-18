انت الأن تتابع خبر مدمر آيفون وسامسونج جالكسي اس 23 .. الكشف عن كامل مواصفات وأسعار هاتف OPPO Reno 10 Pro+ .. سيدهشك حتما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة تصنيع الهواتف الذكية في الصين أوبو OPPO العالمية اعلنت عن اصدار أحدث هواتفها من سلسلة هواتف Reno 10 وهو هاتف OPPO Reno 10 Pro +.

حيث يأتي الهاتف الجديد من أوبو بمواصفات ومميزات جبارة. وسوف يتم طرحه في البداية داخل الأسواق الصينية ثم إلى جميع أنحاء العالم.

حيث ان سلسلة الهواتف الذكية الجديدة تأتي من اوبو مع شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز وشحن سريع 100 واط وكاميرات خلفية ثلاثية وسوف نعرض لكم سعر وميزات اوبو رينو 10 برو بلس تحديدًا في هذا المقال لمعرفة أبرز ميزات وعيوب الهاتف إلخ.

سعر ومواصفات اوبو رينو 10 برو بلس

الأبعاد: 162.9x74x8.28 ملم؛ الوزن: 194 جرامًا

الشاشة: يتميز هاتف اوبو رينو 10 برو بلس بشاشة من نوع OLED مقاس 6،74 إنش بدقة FHD+ مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هيرتز ودقة 1.5K، وسطوع يصل إلى 1400 شمعة في المتر المربع.

المعالج: يعمل هاتف رينو 10 برو بلس بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1+ بدقة تصنيع 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 730 GPU.

الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 بسعة 16 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية مدمجة من نوع UFS 3.1 بسعة 256 جيجابايت / 512 جيجابايت.

نظام التشغيل: Android 13 مع واجهة ColorOS 13.1.

الكاميرات: الكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 1 / 1.56 Sony IMX890 بفتحة ƒ / 1.8، ودعم مثبت الصورة البصري “OIS”، وكاميرا بزاوية واسعة جدًا بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة ƒ/2.2، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Omnivision OV64B بفتحة عدسة ƒ / 2.5، وتقريب بصري 3x وزوم رقمي 120 مرة، فلاش LED. وتدعم الكاميرا شريحة MariSilicon X NPU.

وفي الأمام كاميرا للصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل مع مستشعر IMX709 ، وفتحة ƒ / 2.4.

المستشعرات: مستشعر بصمة في الشاشة ومستشعر الأشعة تحت الحمراء.

البطارية: 4700 مللي أمبير مع شحن سريع 100 واط SuperVOOC.

خيارات الاتصال: واي فاي Wi-Fi 802.11 ac و Bluetooth 5.2 و USB Type-C و NFC.

تأتي سلسلة هواتف اوبو رينو 10 بألوان Twilight Purple و Brilliant Blue و Moonsea Black و Brilliant Gold. ويكون سعر اوبو رينو 10 برو بلس على النحو التالي:

16 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر يعادل تقريبًا (553 دولار)

16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر يعادل تقريبًا (610 دولار)