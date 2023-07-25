بكاميرا 50 ميجابكسل وأقوى أداء.. موبايل شبابي جديد من Oppo بسعر رخيص يحطم آيفون وسامسونج

انت الأن تتابع خبر كاميرا 50 ميجابكسل وأقوى أداء.. موبايل شبابي جديد من Oppo بسعر رخيص يحطم آيفون وسامسونج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شركة أوبو الصينية الرائدة اطلقت هاتف A58 4G في إندونيسيا، وهذا يمثل بداية توافره العالمي، ويتوقع أن يتم إطلاق الجهاز في مناطق أخرى مثل الهند وتايلاند وماليزيا وغيرها في الأيام المقبلة.

مواصفات هاتف Oppo A58 4G

وهذا الهاتف الذكي Oppo A58 4G الجديد يتمتع بشاشة بجودة FHD بقياس 6.72 بوصة ودقة 2،400 × 1،080 بكسل مع معدل عينات اللمس البالغ 180 هرتز وسطوع قصوى يبلغ 680 نت، والذي يضمن تجربة سلسة وغامرة. كما يحتوي الجهاز على ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب للأمان.

وعلى الجانب الخلفي، يتوفر تجهيز كاميرا مزدوجة، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بجانب كاميرا مرافقة بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرا الأساسية تسجيل فيديو بجودة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. وللصور الشخصية ومكالمات الفيديو، قامت الشركة بإضافة كاميرا بدقة 8 ميجابكسل في الشق الأمامي.

وتعتمد قوة هاتف Oppo A58 4G على معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Helio G85 ثماني النواة، ويتميز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت وتخزين داخلي يصل إلى 128 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية لجميع ملفاتك وتطبيقاتك.

سعر هاتف Oppo A58 4G

ويتوفر هاتف Oppo A58 4G حاليًا للشراء بإصدار واحد يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين داخلي مقابل 2،499،000 روبية إندونيسية (أي ما يعادل 5000 جنيه مصري تقريبا )على موقع Oppo الإندونيسي، ويأتي بخيارين للألوان: الأخضر اللامع والأسود المتوهج.