انت الأن تتابع خبر اشتريه بلا تردد .. هاتف من نوكيا أسطورة Nokia G400 بسعر منافس ومواصفات حطمت سامسونج جالكسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى عملاقة التكنولوجيا الفنلندية نوكيا إلى الرجوع إلى ساحة الهواتف الذكية مرة أخرى بأسعار مخفضة لن تجد لها مثيل في الشركات الأخرى مثل سامسونج وأوبو، فإذا كنت تريد شراء هاتف ذكي بإمكانيات قوية فإن هذا العرض سيساعدك على اتخاذ القرار.

فيقدم موقع أمازون أمريكا خصما قويا جدا على هاتف Nokia G400 للطراز 4 + 64 جيجابايت يقدر ب 70 دولار أمريكي أي ما يقرب من 2100 جنيه مصري.

*مواصفات هاتف Nokia G400:

وقد جاء هاتف نوكيا G400 5G بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass ، ومعيار نوع IP68 لمقاومة الماء والغبار.

كما يعمل هاتف نوكيا G400 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوع Snapdragon 480 مقترنا ب 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 64 أو 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

هذا ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية محسنة بدقة 48 ميجا بيكسل، بجانب كاميرا بزاوية عريضة ultrawide دقة 5 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، ذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف نوكيا G400 5G يضم بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات.