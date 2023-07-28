انت الأن تتابع خبر واتساب يبهر الجميع ويطلق أقوى 4 ميزات جديدة له على الإطلاق .. إليكم طريقة تفعيلها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا زال تطبيق المراسلات الشهير واتساب مستمر في جذب الانتباه والمستخدمين إليه وذلك عبر ادخال المزيد من التحديثات والتغييرات وسوف نعرض لكم كافة الميزات الحديثة المتعلقة بتطبيق المراسلة الشهير.

أهم 4 ميزات جديدة في واتساب

تحسينات في التصميم: واحدة من أبرز التحديثات هي تحسين التصميم العام للتطبيق. ستشمل هذه التغييرات القدرة على التبديل بين الأقسام المختلفة باستخدام الإيماءات الجانبية، والاستفادة من مكونات لغة Material You من Google.

خيارات الخصوصية الجديدة: يتم تقديم ميزتين جديدتين لتعزيز خصوصيتك على WhatsApp. أولًا، يمكنك الآن إسكات المكالمات من أرقام هواتف غير معروفة، وثانيًا، توفر WhatsApp قائمة للتحقق من الخصوصية تتيح لك الاطلاع على جميع خيارات الحساب المتعلقة بالخصوصية.

إعدادات الوكيل المتقدمة: في إصدار التجريبي لنظام Android من WhatsApp، يمكنك الآن تكوين استخدام وكيل للتطبيق. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يعيشون في البلدان التي تحظر استخدام WhatsApp أو التطبيقات المشابهة.

مدة الرسائل المثبتة: يخطط واتساب لتحسين وظيفة الرسائل المثبتة. ستتمكن من تحديد مدة ثبوت الرسائل في الجزء العلوي من الدردشات، حيث يمكنك اختيار بين 24 ساعة و7 أيام و30 يومًا.

وهذه ليست سوى بعض التحديثات المهمة التي وصلت أو ستصل قريبًا إلى واتساب. وتواصل الشركة العمل على المزيد من التغييرات المثيرة للاهتمام، مثل توسيع القنوات كما في تطبيق تيليجرام، وهو تطبيق مشابه لـ واتساب.

فيما يتعلق بتوسيع القنوات، يعمل WhatsApp على إدخال ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء قنوات عامة للبث المباشر ومشاركة المحتوى مع المتابعين، مما يتيح لهم التواصل والتفاعل مع جمهورهم بشكل أفضل.

أما بالنسبة لتصميم نسخة WhatsApp لنظام iOS، فمن المتوقع أن يشمل تحسينات جديدة في التصميم وتجربة المستخدم. قد تشمل هذه التحسينات تغييرات في واجهة المستخدم وتنسيق العناصر وتحسين أداء التطبيق بشكل عام.

بهذه التحديثات والتغييرات المستمرة، يظل واتساب في صدارة التطبيقات الرائدة في مجال المراسلة والتواصل الاجتماعي. ومن المثير للاهتمام رؤية كيف ستؤثر هذه التحسينات على تجربة المستخدم وكيف ستشكل مستقبل التواصل الرقمي.