انت الأن تتابع خبر سامسونج تطلق أقوى هاتف ذكي لها على الإطلاق بمواصفات جبارة .. سعر وميزات Samsung Galaxy A04s ستجعلك تشتريه دون تردد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكن شركة سامسونج التي تعتبر من أفضل شركات الهواتف المحمولة في العالم من اطلاق أضخم هاتف ذكي لها على الإطلاق Samsung Galaxy A04s.

وهذا الهاتف يأتي امتداد وتطويرا للهاتف السابق Samsung Galaxy A03s، ويوفر الهاتف عدد من المواصفات مع سعر اقتصادي.

شاشة الهاتف يأتي الهاتف بشاشة من نوع PLS LCD وبمساحة 6.5 إنش وبجودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

مساحة التخزين يأتي الهاتف بعدة إصدارات مختلفة من حيث سعة التخزين الداخلية، حيث يأتي الإصدار الأول بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجا بايت، أما الإصدار الثاني فيأتي بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجا بايت، أما الإصدار الثالث فيأتي بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجا بايت.

نظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12.

الكاميرا الأمامية يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

الكاميرا الخلفية يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الأولى والرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4، أما الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

معالج الهاتف يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 850، مع معالج رسومي من نوع Mali-G52.

بطارية الهاتف يأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

أبعاد ووزن الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد تبلغ 164.7×76.7×9.1، مع وزن يبلغ 195 جرام.

ألوان الهاتف يأتي الهاتف بعدة خيارات من الألوان، الأسود والأخضر والأبيض والبينك.

سعر هاتف Samsung Galaxy A04s

يبلغ سعر الهاتف حوالي 4000 جنيه في الأسواق المصرية للنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام، وحوالي 4400 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، أما في السعودية فيبلغ سعر الهاتف حوالي 450 ريال للنسخة 32 جيجا مع 3 جيجا رام، وحوالي 490 ريال سعودي للنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام.