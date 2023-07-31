انت الأن تتابع خبر مفاجأة .. حركة سحرية تقلل فاتورة الكهرباء 50% ولو مشغل تكييف هواء .. جربها ووفر تقودك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الصيف معروف أن درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير وفي ذلك الوقت يضطر الاغلبية إلى تشغيل المكيفات والذي يعد إلى استخدامهم استهلاك كبير في فاتورة الكهرباء واليوم سوف نعرض لكم أهم الطرق من أجل تقليل فواتير الكهرباء في المنزل.

حركة سحرية تقلل فاتورة الكهرباء

لا شك أننا جميعًا لاحظنا زيادةً ملحوظة في فواتير الكهرباء في الآونة الأخيرة وهذا الأمر يعد قلقًا كبيرًا بالنسبة للعديد منا.

فهمنا جيدًا أن الكهرباء أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي تغذي خيوط الحياة في منازلنا ومكاتبنا ومشاريعنا. ومع ذلك، فإن ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء يضع ضغطًا اقتصاديًا على الأسر والأفراد.

هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى هذا الارتفاع، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب على الكهرباء. في حين أننا قد لا نتمكن من التحكم في هذه العوامل، إلا أن هناك خطوات يمكننا اتخاذها للتعامل مع ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل فعال.

يوجد العديد من الطرق التي تعمل على تقليل فواتير الكهرباء، ومن ضمن هذه الطرق:

أن نقوم بتجهيز ورق الألومنيوم.

والخطوة التالية هو أن نضع كمية من الملح في الورق.

ولو بد أن نقوم بغلقه.

نقوم بوضعه في العداد.

هذا الأمر سوف يقلل من سحب الطاقة الكهربائية في المنزل وكل هذا سوف ينعكس بشكل إيجابي على أصحاب المنزل ولن يضطروا إلى دفع الكثير من الأموال في نهاية كل شهر.

اكتشف السر الخفي لتوفير الكهرباء: .

يوجد مجموعة من الطرق التي تعمل على توفير الطاقة الكهربائية في المنزل وكل هذه الطرق صحيحة ومشروعة ومن ضمن هذه الطرق:

غلق كل الأجهزة الكهربائية وذلك طالما لم يتم استخدامها وخاصة المراوح والتكييفات المنزلية ومن الضروري الانتباه لهذا الأمر.

لا بد أن تقلل الإضاءة والأنوار التي توجد في المنزل ونغلقها بعد الانتهاء من الحاجة إليها.

لا بد من إزالة كل الفيش الموجودة في مقبس الكهرباء وبمجرد أن تتم عملية الشحن من الهاتف أو اللاب توب.

من الضروري أن يتم خفض حرارة الثلاجة بشكل كبير كما أن هذا سوف يقلل من معدلات الاستهلاك للطاقة الكهربائية ويمكن البعد عن استخدام المكيفات واستخدام بدلا منها المراوح.

في حال اتبعت كل ا هذه النصائح سوف يتم حل مشكلة ارتفاع الفاتورة.

تقليل استهلاك الكهرباء

يعد إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك غير كافٍ لتوفير الطاقة الكهربائية ، فهذه الأجهزة لا تزال تستهلك طاقة كهربائية بشكل مهدر وبالتالي فإن استخدام هذه الأجهزة يزيد من فاتورة الكهرباء التي تدفعها داخل منزلك.

ويمكنك اتخاذ بعض الخطوات لتقليل استهلاك الكهرباء على سبيل المثال، يمكنك الاعتماد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف، حيث يمكنك ضبطها للعمل لفترة محددة فقط، مما يساعد في تقليل استهلاك الكهرباء.

في وقت سابق، أوضح الجهاز أن استهلاك الكهرباء من قبل أي جهاز يعتمد على عدة عوامل أحدها هو سحب الجهاز من الوات، وهو القوة الكهربائية التي يحتاجها الجهاز للعمل والعامل الآخر هو عدد ساعات التشغيل الخاصة بالجهاز.

ترشيد استهلاك الكهرباء

في البنود التالية نطلع على بعض النصائح لتوفير الطاقة في المنزل:

يجب التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

يجب أن نتأكد من إزالة التراكمات الثلجية من داخل الثلاجة بشكل مستمر؛ حيث يعمل تراكم الثلج على زيادة استهلاك الطاقة وتكبير الفاتورة الكهربائية.

يجب تجنب وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة؛ فوضع الطعام الساخن يزيد من استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

ينبغي ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبًا إلى جنب لملء الفراغات، وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء.

يفضل تجميع الملابس التي تحتاج إلى كي مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، بدلاً من غسلها وتجفيفها يومياً، حيث سيكون استهلاك الكهرباء أقل في هذه الحالة.

يجب ضبط تكييف الهواء على درجة حرارة25 درجة مئوية، حيث تعتبر هذه الدرجة مريحة وتساعد على توفير الطاقة.

ينصح بعدم الاعتماد على المجفف الكهربائي لتجفيف الملابس، وبالعكس يمكن الاعتماد على أشعة الشمس لتجفيف الملابس بشكل طبيعي وتوفير الكهرباء.