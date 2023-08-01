تحذير.. هذه العادات الغذائية تُدمر الأمعاء
كشف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، الدكتور سيرغي يالوف، عن عادات صحية تضر بصحة الأمعاء وتدمرها.
وقال الأخضائي، إن التجوّع والإفراط في اتباع نظام غذائي محدد صارم يضر جداً بصحة الأمعاء ويدمرها.
وأشار إلى أنه يُمنع منعا باتا تحمل الجوع، بل حتى من الأفضل أن يتناول المرء طعاما ضارا، مؤكداً على أنه بنتيجة الإفراط في اتباع حمية غذائية معينة تصاب الأمعاء بالأمراض، وفقاً لصحيفة "إزفيستيا".
وبحسب يالوف، يجب ألا تقل كمية الطعام التي يتناولها الشخص البالغ عن كيلوغرام واحد في اليوم. كما أن إنخفاض هذه الكمية إلى 300 غرام في اليوم، سيؤدي حتما إلى مشكلات في الأمعاء.
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