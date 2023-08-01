إجبار إيلون ماسك على إزالة شعار «إكس» من على مقر «تويتر»

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - أزالت شركة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر شعارها الضخم والمضيء المثبت على سطح المبنى الذي يضم مكاتبها الاثنين بعد خلاف بين شركة التكنولوجيا العملاقة وسلطات مدينة سان فرنسيسكو.

وكان تثبيت الشعار على سطح مقر الشركة في ماركيت ستريت بوسط المدينة الأسبوع الماضي جزءا من خطة إيلون ماسك لإعادة تسمية شبكة التواصل الاجتماعي التي تواجه الكثير من المشاكل والاضطرابات.

لكن جيران المبنى اشتكوا من الأضواء الساطعة الصادرة عن الشعار ليلا، وبعضهم أعرب عن مخاوفه من أن الهيكل غير مثبت بشكل آمن على حافة السطح.

وتلقت إدارة فحص المباني والتخطيط المدني في سان فرانسيسكو 24 شكوى بشأن الشعار، بينها شكاوى متعلقة بـ«السلامة الهيكلية والإضاءة»، وفق ما أفاد باتريك هانان مدير الإعلام في الإدارة وكالة فرانس برس.

وقال هانان «هذا الصباح، تابع المفتشون إزالة الشعار».

وأضاف أنه يتعين على مالك العقار الذي تستأجر فيه «إكس» مكاتبها دفع رسوم تراخيص تركيب الشعار وإزالته، بالإضافة إلى تكلفة التحقيق الذي أجرته المدينة.

ومنعت الشركة المفتشين الذين انتدبتهم سلطات سان فرنسيسكو من متابعة عملهم يومي الجمعة والسبت، لكن المدينة أرسلت إنذارا للشركة الإثنين، بأن مثل هذه اللافتات فوق مقرها تتطلب تراخيص ودفع رسوم.

وتجاهل ماسك ردود الفعل القاسية تجاه تغيير العلامة التجارية بشكل عام من تويتر إلى إكس، ورد على منشور يتناول الأمر برمز تعبيري ضاحك.

وتخلى الملياردير عن شعار الطائر الأزرق المعروف عالميا الأسبوع الماضي عندما أعاد تسمية الشركة التي يأمل في تحويلها إلى تطبيق مستوحى من «وي تشات» الصيني.

ومنذ اشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت الإيرادات إلى النصف لأسباب مرتبطة بإدارة ماسك والانتقادات وتخلي المنصة عن ضبط المحتوى.

وأوردت وثائق دعوى قضائية رفعها موظفون سابقون ضد ماسك أن الملياردير أوضح أنه لا ينوي دفع نفقات مثل إيجارات أو تعويضات نهاية الخدمة.