انت الأن تتابع خبر الكشف عن 3 حيل جديدة لم تسمع بها من قبل في تطبيق واتساب تتعلق بالرسائل .. تعرف عليها ستدهشك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام احد مستخدم تطبيق واتساب بالكشف عن 3 حيل لا يعرفها الكثير د لتحسين رسائلك، وقان كوين لأول مرة باظهار كيف يمكن للمستخدمين جعل نصهم غامقًا “Bold”، وقال: “ضع علامة النجمة على كلا الجانبين كي تجعلها كذلك” *النص* .

ووفق ما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، ققد وضح منشئ المحتوى بعد ذلك أنه بالإمكان للمستخدمين شطب نصهم، وقال: “ضع خطًا متعرجًا على كلا الجانبين من الجملة لتنفيذ الخط المشطوب”.

وأوضح أنه يمكن للمستخدمين وضع خطوط سفلية على جانبي النص لجعلها مائلة.

حصل الفيديو منذ ذلك الحين على أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة وتلقى أكثر من 22000 عملية حفظ من المستخدمين المستعدين لتجربة الحيل، ومع ذلك، انقسم المستخدمون حول ما إذا كانت الحيل جديدة أم لا، وادعى البعض أنه “خبر قديم”.

وشارك النصائح حول كيف يمكن للمستخدمين التأكد من أن الصور التي يرسلونها ذات جودة عالية، قال: “انتقل إلى الإعدادات، ثم حدد التخزين والبيانات، وانتقل لأسفل إلى جودة تحميل الوسائط، واضغط على أفضل جودة.”

كشف Quinn أيضًا عن كيفية جعل رسائلهم المشفرة أكثر خصوصية، من خلال تمكين ميزة القفل، وقال: “اذهب إلى الخصوصية، ثم قفل الشاشة، قم بتشغيل يتطلب معرف الوجه”.