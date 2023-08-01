انت الأن تتابع خبر أغرب حيلة لتخفيص فاتورة الكهرباء إلى النصف في رمضان حتى لو مولع التكييف والسخان طوال اليوم !والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان سعر فاتورة الكهرباء المبالغ فيها صارت من المشاكل التي يعانى منها الكثيرون، إلا أن البعض لا يدركون أن هناك الكثير من الأجهزة الكهربائية تعمل على زيادة فاتورة الكهرباء.

لهذا السبب يجب إغلاقها عقب الاستخدام فورا وهذه الخطوة ستساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء إلى حد كبير، وسوف تساعد في توفير أموال كثيرة.

أجهزة كهربائية صغيرة تدمر عداد الكهرباء

تتوفر العديد من الأجهزة الكهربائية صغيرة الحجم، لكن استهلاكها للكهرباء يعادل اكبر الأجهزة الكهربائية مما يزيد من معدل استهلاك الكهرباء وكذلك قيمة فاتورة الكهرباء وأهم هذه الأجهزة ما يلي:

الغلاىة : يتربع هذا الجهاز على قمة هرم الأجهزة التي تستهلك الكثير من الكهرباء لأنه يحتوى على heater وهو مكون صغير داخل الغلاية يساعد في تسخين الماء بسرعة.

يجب التوقف عن استخدامه الغلاية، كما يمكن ترشيد استخدامه من خلال وضع مياه حسب الحاجة فقط كوب أو أكثر وإزالته من المقبس على الفور بعد الاستخدام.

التوستر: أحد الأجهزة الكهربائية الصغيرة التي تستخدم لتسخين الخبز بسرعة كبيرة، على الرغم من صغر حجمه إلا أنه يستهلك الكثير من الكهرباء، يمكن ترشيد استهلاكه من خلال إزالته من المقبس على الفور بعد الاستخدام.

أجهزة منزلية تستهلك الكثير من الكهرباء

يعد استهلاك الكهرباء وفواتير الكهرباء الشهرية من بين أهم اهتمامات الأسر المصرية ، التي تبحث عن حلول من شأنها أن تساعد في ترشيد استخدام الكهرباء في المنزل.

تتوفر بالمنزل الكثير من الأجهزة الكهربائية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ولا يمكن الترشيد في استهلاكها أو فصلها من المقبس مثل:

التكييف: أحد الأجهزة التي تسحب كهرباء بكثرة، لأنه يعمل في الصيف كمبرد وفى الشتاء كدفاية ولا يمكن الاستغناء عنه طوال العام، لذلك ينصح باختيار أنواع موفرة للطاقة عند شراء التكييف، كما يفضل ضبطه على درجة 24 فقط. الغسالة: أحد الأجهزة الكهربائية التي تستخدم كثيرا في المنزل، كما تتوفر منها أنواع موفرة للطاقة، وينصح بإزالة الغسالة من الكهرباء مباشرة بعد انتهاء الغسيل