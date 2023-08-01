انت الأن تتابع خبر سامسونج جالكسي اس 24 – Galaxy S24 اول هاتف ذكي في العالم سيحصل على هذه الشاشة بمواصفات غير مسبوقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد إعلان شركة سامسونج عن كل من Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5 رسميًا، فإن الأنظار اتجهت الآن بشكل أكبر إلى سلسلة Galaxy S24.

وفي وقت سابق من الأسبوع هذا ، كشفت عن أن سامسونج سوف تطلق إصدارات تعمل بمعالج Exynos من سلسلة هواتف Galaxy S24 في أوروبا وبعض الدول الآسيوية، الآن، كشفن بعض المعلومات المهمة حول الشاشات في سلسلة Galaxy S24.

من المتوقع أيضًا أن يكون لجهاز Galaxy S24 و +Galaxy S24 حواف أنحف وشاشات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

تفاصيل شاشة هاتف Galaxy S24 المنتظر

وفقًا لما ذكره المسرّب (UniverseIce) ، فإن جالكسي اس 24 و جالكسي اس 24 بلس سيشهدان بعض التغييرات في التصميم، وستتميز الهواتف بإطارات أنحف من الإصدارات السابقة Galaxy S23 و+Galaxy S23 .

لقد أكّد أن جالكسي اس 24 و جالكسي اس 24 بلس سيحتويان على شاشات LTPO OLED، والتي يفتقر إليها الإصدارات السابقة . توفر شاشات LTPO معدل تحديث متغير 1-120 هرتز ، مما يحسن كفاءة الطاقة وعمر البطارية.

قامت سامسونج أيضًا بزيادة سعة بطارية هاتف جالكسي اس 24 بلس. تم الكشف بالأمس أن هاتف جالكسي اس 24 بلس يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير، أي زيادة بمقدار 100 مللي أمبير من بطارية هاتف +Galaxy S23 التي تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير. يمكن أن يؤدي الجمع بين شاشة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومعالج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وبطارية أكبر قليلاً إلى تحسين عمر البطارية في جالكسي اس 24 بلس.

هاتف جالكسي اس 24 الترا قد يصل بهيكل من التيتانيوم

يقال إن جالكسي اس 24 الترا يتميز بتصميم مشابه بشكل عام لهاتف Galaxy S23 Ultra. يمكن أن يحتوي الهاتف أيضًا على هيكل من التيتانيوم مما يمنحه المزيد من القوة.

من المتوقع أن يستخدم جالكسي اس 24 الترا نفس مستشعر الكاميرا ISOCELL HP2 بدقة 200 ميجابكسل المستخدم في Galaxy S23 Ultra. وقد يحتوي الهاتف المتطور القادم على كاميرا تليفوتو مطوّرة مع تقريب بصري حتى 5x (أعلى من 3x).

بالتأكيد، سنزوّدكم بالمزيد من المعلومات حول جالكسي اس 24 في حال ظهورها مع اقتراب موعد إطلاقه ، المتوقع في أوائل عام 2024.