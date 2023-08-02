انت الأن تتابع خبر لن تصدق ماهو سر ارتداء الساعة في اليد اليسرى؟ سر غريب عمره 120 عامًا (تعرف عليه) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان سر عادة لبس الساعات في اليد اليسرى وليس اليمنى عادة كانت بدايتها هي ازدهار هذه الصناعة، وذلك قبل أكثر من 120 سنة تقريبًا أي في سنة 1904.

حيث ان ارتداؤها كان في البداية حكرًا على النساء، كالمجوهرات وأدوات الزينة الأخرى، وقد اكتفى الرجال بوضعها في جيوبهم.

لكن أحد الطيارين طلب من الشركة المصنعة، إنتاج ساعة يسهل استخدامها في أثناء الطيران، فكانت الساعة اليدوية.

الرواج في الحرب العالمية الأولى

وراج انتشارها في الحرب العالمية الأولى، عندما وجدها الجنود مناسبة لظروف الحرب، حيث لا يحتاجون تحريك اليد اليمنى وهي تمسك بالسلاح.

وكما أن التصاميم الأولى للساعات كانت تحتاج إلى تدوير باليد، لتشغيلها، ولذلك كان من الأسهل على الأكثريّة التي تستعمل اليد اليمنى أن تضعها في اليد اليسرى.

وما زالت هذه العادة سائدة حتى اليوم، في وقت أصبحت فيه معظم الساعات آلية، ولم تعد بحاجة إلى التدوير يدويًا، لحمايتها أثناء العمل الذي يتم عادة باليمنى.

ظهور الساعات الذكية

ومع ظهور الساعات الذكيّة يبقى من الأسهل للأكثرية التي تستعمل اليد اليمنى أن تضع الساعة في اليد اليسرى وتستعملها باليد اليمنى.

كما أن الساعات الذكيّة تكون مزوّدة عادةً بشاشات تعمل عبر اللمس تمامًا مثل الهواتف الذكيّة، حسب تقرير العين الإخبارية