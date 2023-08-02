انت الأن تتابع خبر. عاجل: واتساب WhatsApp يصدم الجميع ويعلن توقفه عن العمل على هذه الهواتف الذكية لسامسونج و هواوي و آيفون الحديثة بدءا من هذا الموعد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضحت عدد من التقارير التقنية الحديثة أن تطبيق المراسلات الشهير واتساب سوف يتوقف عن العمل على عدد من طرازات الأجهزة المختلفة، وذلك بدءا من شهر أغسطس الحالي.

وهذه الهواتف التي سوف يتوقف واتساب عن العمل عليها، طرازات من هواتف أبل وهواتف سامسونج وهواتف إل جي وكذلك هواتف من هواوي.

هواتف ستفقد وصولها إلى واتساب

وأفادت تلك التقارير أن سبب توقف واتساب عن العمل على الأجهزة المذكورة هو انتهاء العمر الإفتراضي لتلك الأجهزة، حيث أنها سيتوقف عنها الدعم والتحديثات المطلوبة والتي تحتاجها للحفاظ على عمل الشبكات الإجتماعية.

وفيما يلي نعرض لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أبرز الهواتف التي ستفقد إمكانية الوصول إلى واتساب بدايةً من شهر أغسطس الحالي.

أولاً| قائمة هواتف آيفون التس ستحرم من تشغيل واتساب

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

ثانياً| قائمة هواتف سامسونج المحرومة من دعم WhatsApp

Samsung Galaxy Core Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2 Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II Samsung Galaxy X cover 2

ثالثاً| هواتف إل جي LG

LG Optimus L3 II Dual LG Optimus L5 II LG Optimus F5

LG Optimus L3 II LG Optimus L7II LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual LG Optimus F3 LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II LG Optimus L4 II LG Optimus F6

LG Enact LG Lucid 2 LG Optimus F7

رابعاً هواتف هواوي وسوني المحرومة من الواتساب

Huawei Ascend Mate Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2 Sony Xperia M

خامساً| هواتف أخرى

Lenovo A820 ZTE V956 – UMI X2 ZTE Grand S Flex Faea F1THL W8 Wiko Cink Five Winko Darknight Archos 53 Platinum