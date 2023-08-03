هاتف العملاق الياباني سوني Sony Xperia 1 V الخرافي يحطم أسطور سامسونج جالكسي اس 23 و آيفون 14 بهذه المزايا الجبارة (صور)

هذه المرة كانت مدة الإنتظار قليلة، وصار هاتف العملاق الياباني Sony Xperia 1 V متاحاً الآن للشراء بالولايات المتحدة الأمريكية.

مواصفات هاتف سوني Sony Xperia 1 V

بيع هاتف Sony Xperia 1 V جاء بسعر باهظ، حيث وصل إلى 1400 دولار أمريكي، وبإصدار واحد فقط، برام 12 جيجا بايت، وذاكرة أساسية 256 جيجا بايت، وتتم عملية الشراء من خلال موقع سوني أو أمازون.

وحول مواصفات هاتف Sony Xperia 1 V فقد جاءت وفق ما يلي.

نوع الشاشة OLED 4K HDR مقياس الشاشة 6.5 بوصة معدل التحديث 120 هرتز نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 2

أما الكاميرات فجاءت بنظام استثنائي، حيث جاء هاتف سوني بكاميرات خلفية ثلاثية، المستشعر الرئيسي للتصوير في الإضاءة الضعيفة وبدقة 12 ميجا بيكسل، وعدسة ثانية للتكبير البصري بدقة 12 ميجا بيكسل، وعدسة ثالثة بزاوية عريضة دقتها 48 ميجا بيكسل، أما كاميرا السيلفي الأمامية فجاءت بدقة 12 ميجا بيكسل.

كما جاء هاتف سوني Xperia 1 V ببطارية 4500 مللي أمبير وتدوم الشحنة الواحدة لأيام، كما يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم تقنية الجيل الخامس، والهاتف مقاوم للماء والغبار.