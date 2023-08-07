دليلك الشامل عن انشاء متجر الكتروني بالخطوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 03:29 مساءً - أصبحت التجارة الإلكترونية أحد أهم الطرق الاستثمارية التي يمكن للأشخاص العمل فيها وتحقق مكاسب مالية كبيرة، فلم تعد فكرة إنشاء متجر إلكتروني صعبة التنفيذ فيمكنك الاستعانة بمواقع متخصصة في تصميم تلك المتاجر لكي تتم بشكل احترافي وتستطيع بواسطتها تحقيق أهدافك بكل سهولة، فمع زيادة إقبال الأشخاص على الشراء من خلال الإنترنت أصبح من الواجب الاتجاه إلى إنشاء متجرك الخاص ونشر منتجاتك بكل سهولة.

انشاء متجر الكتروني

لكي تتمكن من انشاء متجر إلكتروني ناجح يجب أن تكون على دراية ببعض الأمور التي من خلالها سوف تتمكن من النجاح، وتتمثل تلك الأمور في القيام بعمل دراسة مسبقة للسوق، لكي تساعدك على فهم احتياجات الأشخاص حتى تتمكن من توفيرها، وسوف تتعرف على متوسط إنفاق المستهلكين الفعليين، وعاداتهم التي يمارسونها عند الشراء، وسوف تحدد الطريقة المناسب لكي تقوم بشحن منتجاتك من خلالها إلى العملاء، وأيضًا سوف تتعرف على المشكلات التي قد تتعرض لها عند ممارسة ذلك النشاط إلكترونيًا وسوف تتمكن من الوصول إلى مجموعة من الحلول، وتتمكن من وضع خطة محكمة لأن عرض منتجاتك من خلال متجر إلكتروني فكرة ليست عشوائية بل تحتاج إلى تخطيط وموضوعية لكي تتمكن من تحقيق هدفك.

خطوات انشاء متجر الكتروني

لكي تتمكن من انشاء متجر الكتروني عليك القيام ببعض الخطوات بطريقة تسلسلية التي يمكن النور اون لاين مساعدتك فيها بكل سهولة، ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

تحديد اسم العلامة التجارية

إذا كنت ممن يمتلكون عمل تجاري في الواقع، وترغب في إنشاء متجر إلكتروني بشكل احترافي، فيجب عليك بشكل مبدئي القيام باختيار اسم لعملك، ولا بد أن تتوافر في الاسم مجموعة من السمات التي تتمثل في الآتي:

أن يكون اسم العلامة التجارية الخاصة بك مميزًا وفريدًا، فلا يفضل أن يكون تقليديًا أو معتداً حتى يتمكن من لفت الأنظار له.

لا يجب أن يتسم الاسم بالغموض، فيجب أن يتسم بالوضوح أن يمكن تداوله على الألسنة بكل سهولة بين المستخدمين، مع القدرة على فهمه.

القيام باختيار قناة من أجل البيع من خلال الإنترنت

ففي حالة إذا كنت أول مرة تقوم بإنشاء مشروع تجاري بواسطة الإنترنت فلديك خيارين:

إنشاء موقع خاص بك، ويتطلب الأمر منك شراء Domain، وسوف تقوم ببذل بعض المجهود في البداية لكي تنجح في تصميم الموقع.

أو استخدام موقع إلكتروني مخصص للبيع واعتباره محطة أولية لبيع منتجاتك، حتى تتمكن من كسب عدد من العملاء، وتحصل على عدد زوار كبير لموقعك مما يساعدك على اختصار الوقت، وتتمكن من القيام بعملية بيع منتجاتك بنجاح من خلاله.

تصميم مظهر المتجر الإلكتروني

يعتبر مظهر المتجر الإلكتروني من العوامل التي تساعد على جذب عدد كبير من الزوار إلى موقعك، لذلك يجب أن يحظى تصميم المتجر أهتمامًا خاصًا منك، فيجب عليك اختيار لون مناسب من أجل علامتك التجارية، وغير مزعج للعين، وقم بتحديد حجم النصوص التي تضعها على الموقع، وقم بإضافة عناصر مرئية ذات جودة عالية مع مراعاة تنسيقها بطريقة جيدة.

إضافة المنتجات على المتجر الإلكتروني

بعد القيام بخطواتك السابقة، يتعين عليه الآن إضافة المنتجات التي تقدمها للعملاء على متجرك الخاص، مع وضع وصف لكل منتج، وإضافة صورة تظهر جماله، ويجب أن تراعي تصنيف المنتجات حتى يسهل على العملاء الوصول للمنتجات الي يرغبون في الحصول عليها.

يمكن لموقع النور اون لاين مساعدتك في كافة الخطوات التي تتعلق انشاء متجر الكتروني بشكل احترافي يساعدك في الوصول إلى أهدافك.