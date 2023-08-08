”BYD” الصينية تطلق سيارة دفع رباعي بمواصفات فاخرة ومنافسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أغسطس 2023 08:29 صباحاً - كشفت شركة "BYD" لصناعة السيارات الكهربائية عن رباعية دفع متطورة وقوية وصفها الكثيرون بأنها منافس قوي لسيارات Defender الحديثة من لاند روفر.

وتأتي السيارة بتصميم خارجي مميز جدا يوحي بالحداثة والقوة بنفس الوقت، ومظهر يشبه إلى حد كبير سيارات Land Rover Defender الحديثة.

وتأتي المركبة بطول 5 أمتار و31 سنتيمترا، بعرض 205 سم، وارتفاع 193، وعجلات عريضة بمقاس 22 إنشا، كما جهّزت بأنظمة تعليق ممتازة تجعلها تجتاز أكثر الطرق وعورة بسهولة.

ولم يغب التميّز عن التصميم الداخلي لهذه السيارة أيضا إذ غطيت معظم عناصرها الداخلية بالجلود الفاخرة، وحصلت على واجهة قيادة أنيقة جدا وعصرية تخلو من الأزرار التقليدية تقريبا، وثبتت فتحات التكييف فوق الواجهة على خلاف معظم السيارات.

وتوفر السيّارة أفضل معايير الرفاهية لركابها إذ حصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة تدليك للجسم، وزودت واجهة القيادة فيها بشاشات لمسية متطورة، كما ثبت 3 شاشات إضافية لركاب المقاعد الخلفية، وجهّزت القمرة بـ 22 مكبر صوت عالي الأداء.

وحصلت المركبة على نظامي دفع أمامي ورباعي، وعدة وضعيات قيادة لمختلف أنواع الطرق، ونظام يجعلها تلتف في مكانها عند الاستدارة، وجهّزت بأربع محركات كهربائية تولد عزما يعادل 1197 حصانا.