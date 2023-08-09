Lada تروّج لسيارتها الكروس أوفر الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أغسطس 2023 11:24 صباحاً - بدأت المواقع الإلكترونية التابعة لعلامة Lada الروسية بالترويج لسيارة X-Cross 5 التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة ورواجا كبيرا.

وتعتبر السيارة الجديدة نسخة معدلة عن سيارات FAW Bestune T77، وحصلت على تصميم خارجي أنيق ومصابيح متطورة عالية الأداء تعمل بتقنيات LED.

وتأتي المركبة بطول 4 أمتار و52 سم، وبعرض 184 سم، وارتفاع 161 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 270 سم.

وستطرحها Lada بنسختين ، نسخة Enjoy العادية ونسخة Techno الأغلى ثمنا، إذ ستحصل النسخة الثانية على أنظمة تدفئة للمقاعد، وأنظمة تدفئة للمرايا الجانبية والزجاجين الأمامي والخلفي.

وزوّدت X-Cross 5 بعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وأنظمة للتحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، وأحدث أنظمة المولتيميديا التي يمكن التحكم بها عبر شاشة لمسية بمقاس 12 بوصة.

وتعمل المركبة بمحركات بنزين توربينة بسعة 1.5 ليتر وعزم 160 حصانا، ودعمت هذه المحركات بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات وعلب يدوية بـ 6 سرعات.