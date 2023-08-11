انت الأن تتابع خبر مواصفات وسعر موبايل ريلمي c55 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة ريلمي عن هاتفها الجديد ريلمي c55 وهو الأول من نوعه يدعم Dynamic Island وميديا تيك وبسعر مناسب للفئة المتوسطة، حيث يرغب الشباب في الحصول علي هاتف بسعر مناسب ويقدم خدمات عالية الجودة ويستمر معه أطول وقت ممكن دون حدوث مشكلة.ويتميز ريلمي c55 بالشحن السريع والبطارية التي تعمل لفترة طويلة حيث تصل سعتها إلي 5000 مللي أمبير، بقدرة كهربائية تصل إلى 33 وات بجانب وزنه الخفيف كما يدعم استخدام شريحتين وكارت ميموي ، كما تعد الكاميرا الخلفية في ريلمي c55 جيدة وتقدم أداء جيد بالنسبة للفئة السعرية.

عيوب موبايل ريلمي c55

أما عيوب ريلمي c55 أن الكاميرا الأمامية تقدم أداء متوسط حيث تصل دقتها إلي 8 ميجا بكسل أما الكاميرا الخلفية فإنها بدقة 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجا بكسل وتقوم بالعزل مع البورترية ، كما يدعم الهاتف الفيديوهات وتصويرها بجوده 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثاني.

حواف الشاشة كبيرة لا يدعم الهاتف الميكرفون الخاص بعزل الضوضاء ولا يدعم صوت ستريو

يمكنك الحصول بسعر ريلمي c55 هاتف ريلمي 10 بمعالج أقوي وشاشة أموليد بألوان أفضل حيث يأتي هاتف ريلمي c55 الجديد بالمعالج Mediatek Helio G88 (12nm) ثماني النواة.

سعر هاتف ريلمي c55

ويصل سعر هاتف ريلمي c55 للنسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام لـ 6500 جنية

بينما سعر ريلمي c55 الـ 256 جيجا و8 جيجا رام 7400 جنيه في أخر تحديث لسعر الموبايل