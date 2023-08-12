علوم وتكنولوجيا

تعرف على Galaxy Z Flip5 الجديد من سامسونج

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أغسطس 2023 12:29 مساءً - كشفت سامسونغ عن هاتف Galaxy Z Flip5 الذي صنّف من بين أجمل الهواتف القابلة للطي وأكثرها تطورا.

ويأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (165.1/ 71.9 / 6.9) ملم وهو مفتوح، و (85.1/ 71.9 / 15.1) ملم وهو مطوي، ووزنه 187 غ.

أما شاشته الأساسية فأتت مرنة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 425 شمعة/م تقريبا.

والشاشة الخارجية للهاتف أتت Super AMOLED بمقاس 3.4 بوصة، دقة عرضها (720/748) بيكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Super AMOLED، ومعالج روسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.

وزودته سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال، وومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا ويمكن شحنها لاسلكيا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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