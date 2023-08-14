تسريب جديد يكشف عن مفاجأة في هاتف آيفون 15

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رياض - احمد صلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، 26 محرم 1445 هجرياً، مفاجأة من العيار الثقيل بشان تسريب جديد هاتف آيفون 15، الذي من المقرر إصداره خلال الفترة القادمة.

هاتف آيفون 15:

وتستعد شركة search أبل بالولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن هاتف آيفون 15، والذي من المتوقع أن ينال إعجاب عشاق الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، لاسيما وأنه يحتوي على العديد من المميزات الجديدة.

مفاجأة في هاتف آيفون 15:

وأكدت التقارير الصحيفة أن مفاجأة في التسريبات الجديدة تشير إلي هاتف search آيفون 15 سوف يبدأ المساحة التخزينية للذاكرة الداخلية بداية من 256 جيجا بايت بدلاً من 128 جيجا بايت الموجود في الإصدار الحالي search آيفون 15 سواء كان برو أو برو ماكس، مشيرة إلي أنه سوف يتم زيادة سعة تخزينية إضافية إلي 2 تيرابايت بدلاً من 256 أو 512 جيجا بايت.

موعد نزول هاتف آيفون 15 في السعودية :

من المتوقع أن يتم بدء نزو وظهور هاتف آيفون 15 برو و بروماكس في السعودية بعد بداية شهر ربيع أول من العام الهجري الجديد 1445، وذلك بعد عقد شركة آبل الذي سوف يقام 15 سبتمبر القادم الكشف عن طرازات iPhone 15 ، إلى جانب search أبل Watch Series 9.

مميزات هاتف آيفون 15:

1- يتميز هاتف search آيفون 15 بدعم تقنية Wi-Fi 6E التي تعزز من سرعات الاتصال اللاسلكي.

2- يكون هاتف search آيفون 15 الإطار الخارجي من التيتانيوم لطرازات Pro.

3- يحتوي هاتف آيفون 15 على شريحة A16 Bionic من سلسلة iPhone 14 Pro.

4- سوف يتم إصابة كاميرا periscope في iPhone لأول مرة.

5- تبلغ ذاكرة وصول عشوائي (RAM) في هاتف آيفون 15 تصل إلى 8 غيغابايت.

6- يستخدم هاتف آيفون 15 بطاقات ذاكرة بسعة 6 غيغابايت.

7- تم وضع زرًا لكتم الصوت في هاتف آيفون 15، والذي سيتيح تشغيل وإيقاف جرس الهاتف

8- يحتوي هاتف آيفون 15 على منفذ USB-C ليحل محل منفذ Lightning.

9- يحتوي هاتف search آيفون 15 عى شاشة ديناميكية ذات معدل تحديث 120 هرتز.

10- يحتوي هاتف آيفون 15 على مستشعر كاميرا أكبر وتقنية التكبير البؤري.

11- سوف يتوفر الهاتف باللون الأزرق و والبنفسجي والأبيض والأسود