رويترز.. تسلا تخفض أسعار الطراز Y لأول مرة في 7 أشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أغسطس 2023 05:28 مساءً - خفضت تسلا Tesla أسعار سياراتها من طراز Y المصنوعة في شنغهاي بنسبة 4 %، وهو أول تخفيض لها في سبعة أشهر، حيث تسعى شركة صناعة السيارات الأمريكية لإبقاء منافسيها الصينيين من السيارات الكهربائية في مأزق.

تسلا تخفض أسعار الطراز Y

وحسب رويترز، قالت الشركة اليوم الاثنين، إن سعر الطراز طويل المدى للسيارة الرياضية، انخفض إلى 299.900 يوان (41320 دولارًا أمريكيًا) من 313.900 يوان، بينما تم تخفيض إصدار الأداء إلى 349.900 يوان من 363900 يوان. النسخة الأساسية من طراز تسلا الأكثر مبيعًا في الصين لم تتغير عند 263900 يوان.

وأصبحت أسعار الإصدارات طويلة المدى والأداء من الطراز Y الآن في أدنى مستوياتها في الصين منذ أن بدأت Tesla تجميع سيارات الدفع الرباعي في مصنع Gigafactory في بداية عام 2021.

وقال إريك هان، أحد كبار المديرين في Suolei، وهي شركة استشارية في شنغهاي: تظل تسلا رائدة في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة في الصين، لكنها تواجه منافسة شديدة من المنافسين المحليين، حيث إنها تريد أن تجعل نموذجها Y الأفضل مبيعًا أكثر جاذبية للمشترين الصينيين للاحتفاظ بحصتها في السوق.

وأعلنت شركات السيارات الصينية الناشئة Li Auto وNio وXpeng، والتي يُنظر إليها على أنها أفضل استجابة صينية لـ Tesla، مبيعات شهرية ضخمة في يوليو، مدعومة بإطلاق الطلب المكبوت في أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية.

وسلمت شركة Li Auto ومقرها بكين 34134 سيارة للعملاء الصينيين في يوليو، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 32575 سيارة قبل شهر، بينما سلمت شركة Nio ومقرها شنغهاي 20462 سيارة، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في ديسمبر الماضي البالغ 15.815 سيارة.

وسجلت Xpeng ومقرها قوانغتشو مبيعات 11008 وحدة في يوليو، بزيادة شهرية بنسبة 27.7 في المائة.

وسلم مصنع تسلا في شنغهاي 325،528 وحدة من الطراز 3 والطراز Y بين يناير ويوليو من هذا العام، بزيادة 58 في المائة عن نفس الفترة في عام 2022. وشكلت عمليات التسليم 8.7 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية البالغة 3.73 مليون وحدة في البر الرئيسي للصين خلال نفس الفترة.

وفي عام 2022، باعت تسلا 439770 سيارة في الصين، وهو ما يمثل 7.8 في المائة من الإجمالي الوطني البالغ 5.67 مليون وحدة.