واتس آب تطلق ميزة جديدة عبر تطبيقها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أغسطس 2023 12:29 مساءً - أطلق تطبيق «واتس آب» ميزة جديدة انتظرها الكثير من المستخدمين منذ وقت طويل.

حيث أعلن القائمون على تطبيق «واتس آب» عن توفر للمستخدم إمكانية إرسال الصور للآخرين بجودة (HD)، أي أن المستلم بات يتلقى صورا عالية الدقة.

وباتت الميزة الجديدة متوفرة لجميع مستخدمي «واتس آب» شريطة تحميل أحدث نسخة من التطبيق.

وللحصول على الميزة الجديدة يجب تحديث تطبيق واتس آب، وبعدها سيظهر للمستخدم تلقائيا زر HD بجانب خيارات تعديل الصورة قبل إرسالها لشخص آخر، وبمجرد الضغط على هذا الخيار سيتمكن المستخدم من تحديد دقة الصورة المرسلة من خلال خيارين.

وعند تلقي المستلم الصورة التي أرسلت إليه من شخص ما سيظهر له في الزاوية اليسرى أنها أرسلت له بجودة HD.