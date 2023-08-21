تسلا تعترف: خرق البيانات أثر على 75 ألف شخص وسببه ”خطأ من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أغسطس 2023 10:27 مساءً - حدث خرق لبيانات Tesla في وقت سابق من هذا العام والذي أثر على بيانات أكثر من 75 ألف شخص بسبب "مخالفات داخلية"، ومن المحتمل أن يكون الأشخاص المتأثرون البالغ عددهم 75735 موظفًا حاليين أو سابقين في تسلا.

وكتبت الشركة في خطاب للموظفين: "على الرغم من أننا لم نحدد دليلًا على إساءة استخدام البيانات بطريقة قد تسبب ضررًا لك ، فإننا مع ذلك نقدم لك هذا الإشعار للتأكد من أنك على دراية بما حدث والتدابير التي اتخذناها"، وفقًا لموقع engadget. وأوضحت المذكرة أن الاختراق وقع في 10 مايو، عندما قالت صحيفة Handelsblatt الناطقة بالألمانية إنها تلقت 100 جيجا بايت من البيانات من "عدة مسربين" داخل Tesla، وبحسب ما ورد احتوت "ملفات تسلا" على 23000 ملف داخلي، يحتوي على 2400 تقرير عن مشكلة التسريع الذاتي و 1500 حالة من مشاكل السيارات، وتضمنت هذه الأخيرة 139 شكوى حول الفرملة الطارئة غير المقصودة و 383 حالة توقف وهمي من تحذيرات الاصطدام الكاذبة. وفي الرسالة التى أرسلتها الشركة، قدمت تسلا مزيدًا من المعلومات حول حادث الاختراق، مؤكدة تاريخ الخرق في 10 مايو وأن Handelsblatt قد حصلت على معلومات Tesla السرية، فيما كشف التحقيق أن اثنين من الموظفين السابقين في Tesla اختلسوا المعلومات في انتهاك لسياسات Tesla لأمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات ومشاركتها مع المنفذ الإعلامي. وتضمنت البيانات أيضًا أسماء الموظفين ومعلومات الاتصال بما في ذلك العناوين الفعلية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المحمولة، وصرحت تسلا: "ذكرت الصحيفة أنها لا تنوي نشر المعلومات الشخصية، وفي أي حال من الأحوال، يُحظر قانونًا استخدامها بشكل غير لائق"، وأضافت أن عدة دعاوى قضائية أسفرت عن مصادرة أجهزة يعتقد أنها تحمل البيانات، وأنها "حصلت على أوامر قضائية تمنع الموظفين السابقين من استخدام البيانات أو الوصول إليها أو نشرها".