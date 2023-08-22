SAIPA الإيرانية تخطط لتصنيع سياراتها في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أغسطس 2023 08:32 صباحاً - أعلن ممثلو شركة SAIPA الإيرانية أن شركتهم تخطط لإنتاج بعض نماذج سياراتها في روسيا.

وخلال معرض MIMS Automobility Moscow 2023 في موسكو قال ممثلو الشركة:"تخطط SAIPA الإيرانية لتصنيع بعض سياراتها في روسيا، ويجري الحديث هنا عن سيارات Shahin وسيارات P90".

وبالنسبة لسيارات Shahin التي سيتم تصنيعها في روسيا فستكون مبنية على منصات Toyota B، ومزودة بمحركات M15TC توربينية بسعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 112 حصانا، أما سيارات P90 فتعتبر نسخة مطورة عن سيارات Logan 1 من الجيل الأول، وستحصل على محركات ME16 بسعة 1.6 ليتر وعزم 115 حصانا.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج السيارات المذكورة في روسيا في مصانع Renault-Nissan التي تم إيقافها عن العمل، إذ يشير ممثلو SAIPA إلى أن الأمر سيكون ممكنا وخصوصا أنه كان لدى شركتهم خبرة في صناعة السيارات الفرنسة قبل العقوبات على إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة SAIPA الإيرانية كانت قد أعلنت في فبراير الماضي عن بدء مبيعات سيارة Quik الهاتشباك وسيارتي Saina و Shahin بنسخة السيدان في الأسواق الروسية، وضمن عقود تم توقيعها في 25 يناير العام الجاري.