مصنع موسكفيتش الروسي سيسهم في تصنيع إحدى أفضل السيارات الكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - أعلن القائمون على مصنع "موسكفيتش" الروسي لصناعة السيارات أن مصنعهم سيشارك في عملية تصنيع سيارات "Atom" الكهربائية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع: "وقع مصنعنا مع شركة Atom الروسية اتفاقيات لتقديم خدمات لتصنيع السيارات الكهربائية التي تطورها هذه الشركة".

وأشار البيان إلى أن مصنع "موسكفيتش" سيشارك في عمليات اللحام والطلاء والتجميع التي ستدخل في إطار تصنيع سيارات "Atom" الكهربائية.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي لشركة "Atom" الروسية، هارالد غروبِل: "الهدف من تعاوننا هو إنشاء إنتاج ضخم لسيارات كهربائية توفر لمستخدميها مستويات جديدة من خدمات النقل، ومصنع موسكفيتش الذي اخترناه يحوي على خطوط إنتاج متقدمة ومجهزة بالمعدات والتقنيات الحديثة".

وكانت شركة "Atom" قد أشارات في وقت سابق إلى أن سياراتها الكهربائية الواعدة ستحصل على محركات كهربائية تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 7 ثوان تقريبا، والوصول إلى سرعة 170 كلم/سا، وبطارية تكفيها لقطع مسافة 500 كلم بالشحنة الواحدة.